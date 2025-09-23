Sắp diễn ra hội nghị cấp cao các giám đốc sales và marketing 23/09/2025 15:59

(PLO)- Thách thức lớn nhất của người bán hàng hiện nay không còn đơn thuần là bán được hàng mà là xây dựng niềm tin, mang lại những trải nghiệm liền mạch cho từng khách hàng

Ngày 23-9, Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam thuộc Hội các Nhà quản trị Việt Nam (VACD) phối hợp cùng Công ty Le Bros công bố hai chương trình lớn: Đại hội Sales và Marketing toàn quốc; Hội nghị cấp cao các Giám đốc Sales và Marketing.

Đây là sự kiện chuyên ngành thường niên lớn nhất tại Việt Nam, thu hút hơn 1.500 người tham dự mỗi năm, từ các doanh nghiệp đến khối học thuật, đào tạo và tư vấn chiến lược.

Năm nay, chương trình dự kiến quy tụ hơn 60 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sales, marketing, công nghệ và truyền thông, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch, CEO, giám đốc cấp cao của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin tại buổi công bố hai chương trình.

Theo đại diện ban tổ chức, thách thức lớn nhất của người bán hàng hiện nay không còn đơn thuần là bán được hàng mà là xây dựng niềm tin, mang lại những trải nghiệm liền mạch cho từng khách hàng, được cá nhân hóa cao độ và thích ứng linh hoạt với công nghệ.

Khách hàng hiện đại ngày càng khó tính hơn. Họ sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu trải nghiệm không đạt như kỳ vọng. Cùng lúc, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, sức mua suy giảm, chu kỳ bán hàng kéo dài và áp lực cá nhân hóa ngày càng tăng.

Do đó, người bán hàng không thể trông chờ vào “cái nhìn đầu tiên” mà cần chứng minh sự thấu hiểu nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

Công nghệ đặc biệt là AI, đang thay đổi mọi mặt của cuộc sống. Bất kỳ ai chậm chân trong quá trình chuyển đổi số sẽ bị tụt lại trong cuộc đua giành lấy sự lựa chọn từ người mua.

Trước làn sóng này, ngành sales và marketing cần một "bước nhảy lượng tử"- cú hích đủ mạnh để thoát khỏi các giới hạn tuyến tính, tạo ra đột phá về tăng trưởng, đây chính là tinh thần mà sự kiện năm 2025 gọi là Quantum of Sales.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros và Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, khi nói đến Quantum of Sales chúng tôi muốn đề cập đến bốn xu hướng sẽ định hình tương lai của mọi doanh nghiệp.

Một là, bán hàng siêu cá nhân hóa và phi tuyến tính. Hai là, xây dựng mối liên kết cảm xúc sâu sắc, tức thì và đan xen với khách hàng.

Ba là, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu lượng tử và trí thông minh nhân tạo tiên tiến. Và bốn là, sales của tương lai là nơi nghệ thuật và khoa học hòa quyện.

“Đó là bán hàng kiểu mới, là sự cộng hưởng giữa công nghệ và sự thấu cảm con người”-ông Vinh nhấn mạnh.