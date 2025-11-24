Sáp nhập, tinh giảm biên chế, nghỉ hưu non vào phim 'Gia đình trái dấu' 24/11/2025 20:44

(PLO)- Phim Gia đình trái dấu xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế.

Chiều 24-11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã công bố phim Gia đình trái dấu, do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn.

Phim quy tụ các gương mặt diễn viên gạo cội kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ hứa hẹn tạo sức hút trên sóng VTV khung giờ vàng phim Việt.

Gia đình trải dấu xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế.

Phim Gia đình trái dấu xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Ảnh: VFC

Không muốn vợ con lo lắng và sợ làm thất vọng sự kỳ vọng của dòng họ ở quê, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật. Thế nhưng "họa vô đơn chỉ", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc.

Đó là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Đức, đứa con trai lớn khi ông một mực phản đối chuyện hôn nhân của con; là những khoản đầu tư không thể thu về của bà Ánh, vợ ông; là nợ ngân hàng tiền mua nhà.

Đó còn là sự hối thúc liên tục về tài chính từ bố và em trai ở quê và đỉnh điểm là sự xuất hiện của bé Nhi - được cho là 'con rơi của ông Phi, phá vỡ niềm tin và hạnh phúc mà gia đình ông đã dày công vun đắp.

NSƯT Hoàng Hải chia sẻ tại sự kiện.

Đảm nhận vai ông Phi, người đàn ông điềm đạm, nguyên tắc nhưng đôi khi thiếu nhạy bén, NSƯT Hoàng Hải cho biết anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi kịch bản.

"Đọc kịch bản tôi không thể dừng lại được. Qua bàn tay đạo diễn Vũ Trường Khoa, từng cảnh quay đều thú vị. Tôi tin khán giả sẽ thấy chính mình trong những tình huống của phim" - NSƯT Hoàng Hải nói.

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ tình huống trong một cảnh quay, anh bị ngã thật vì muốn thể hiện cảm xúc chân thật nhất.

"Có những phân đoạn xúc động đến mức tôi không cần diễn. Tình cảm gia đình luôn là điều giúp con người vượt qua những lúc khó khăn" - NSƯT Hoàng Hải bộc bạch.

Phim cũng chạm đến những vấn đề rất được quan tâm hiện nay như tinh giản biên chế, khủng hoảng tâm lý người trụ cột, khoảng cách thế hệ…

Gia đình trái dấu lên sóng vào 20 giờ các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 1-12-2025.