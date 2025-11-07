Sở GD&ĐT TP.HCM chấn chỉnh việc giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi 07/11/2025 15:24

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo trường học kiên quyết không giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc rà soát công tác giáo dục, tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nhiều xe mô tô trong bãi giữ xe trường học bị phát hiện có dung tích lớn hơn 50 cm³. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, qua công tác phối hợp, Công an Thành phố tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học trên địa bàn, kết quả vẫn còn một vài đơn vị vi phạm quy định về giữ xe máy điện, xe mô tô cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Các đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của các trên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, hiệu trưởng phải chỉ đạo tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại trường, kiên quyết không giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu phát hiện đơn vị có trông giữ xe máy điện, xe mô tô cho các em học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải phối hợp với công an tại địa phương tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh các nội dung liên quan đến Luật Giao thông đường bộ và các nội dung khác. Mặt khác yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường cam kết không nhận trông, giữ xe máy điện, xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe; yêu cầu học sinh khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường và không vi phạm.

Khi tiếp nhận thông tin từ Sở GD&ĐT hoặc văn bản từ công an có học sinh vi phạm, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc và thông báo rõ lỗi vi phạm; yêu cầu cha mẹ học sinh phối hợp quản lý; giáo dục học sinh, thực hiện cam kết không giao xe...

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 5-11, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra bãi giữ xe học sinh trong trường học trên địa bàn đảm trách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời xác minh người giao xe để xử lý theo quy định pháp luật.