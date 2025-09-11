Sở VH-TT&DL Tây Ninh chấn chỉnh sai phạm tại Giải Golf 'Vì trẻ em đến trường' 11/09/2025 11:10

(PLO)-Sở VH-TT&DL Tây Ninh vừa kết luận vụ việc liên quan thông tin báo chí về Giải Golf “Vì trẻ em đến trường”.

Ngày 11-9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 8-9 sở đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Giải Golf “Vì trẻ em đến trường” sau khi xuất hiện các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác tổ chức giải. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện ban tổ chức giải.

Tại buổi làm việc, ban tổ chức đã trình bày giải trình, đồng thời thừa nhận những sai sót trong khâu truyền thông. Sở VH-TT&DL Tây Ninh ghi nhận mục đích, ý nghĩa nhân văn của giải đấu, đồng thời đánh giá cao tinh thần thành khẩn và sự tự nguyện khắc phục sai phạm từ phía ban tổ chức.

Kết luận, Sở VH-TT&DL Tây Ninh yêu cầu ban tổ chức giải nghiêm túc chấn chỉnh, không để tái phạm và tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật trong các hoạt động thể thao quần chúng cũng như truyền thông sự kiện.

Sở VH-TT&DL Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh sai phạm khi đăng logo nhiều cơ quan báo chí xuất hiện tại giải Golf “Vì trẻ em đến trường”. Ảnh: HD

Cụ thể, ban tổ chức phải triển khai ngay các biện pháp khắc phục: Tháo dỡ toàn bộ bảng hiệu có in logo cơ quan báo chí; gỡ bỏ các nội dung trên môi trường mạng liên quan đến “đơn vị bảo trợ truyền thông”; đồng thời gửi thư cải chính, xin lỗi đến các cơ quan báo chí. Ngoài ra, thông tin cải chính và xin lỗi cũng phải được đăng tải công khai trên website chính thức của ban tổ chức.

Sở VH-TT&DL Tây Ninh khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục, đồng thời nhấn mạnh tinh thần minh bạch, đúng quy định là yếu tố then chốt để các hoạt động thể thao cộng đồng giữ vững uy tín, phát huy giá trị nhân văn, đặc biệt với một giải đấu mang mục tiêu hỗ trợ học sinh đến trường như Giải Golf “Vì trẻ em đến trường”.

Trước đó, ngày 6-9, tại West Lakes Golf & Villas – Sân Golf Tân Mỹ, đã tổ chức Giải Golf “Vì trẻ em đến trường” được tổ chức với sự phối hợp của UBND xã Hậu Nghĩa, CLB Golf Đức Hòa, CLB BF Golf cùng Công ty Đầu tư và Phát triển HST.

Trong quá trình phát hành thông tin truyền thông về sự kiện, ban tổ chức đã có sự nhầm lẫn khi ghi tên các Báo Tuổi Trẻ; VnExpress; Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh; Báo Người Lao Động; Báo Pháp Luật TPHCM; Báo Dân Trí; Báo Nhân Dân; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Sài Gòn Giải Phóng; Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV; Báo Tiền Phong là "đơn vị bảo trợ truyền thông".

Trên thực tế, các phóng viên chỉ tham gia đưa tin sự kiện chứ không đồng hành với vai trò bảo trợ truyền thông. Ngay sau khi phát hiện sai sót, các báo đã liên hệ với Ban tổ chức Giải Golf "Vì trẻ em đến trường" về việc các báo không có bảo trợ truyền thông, ban tổ chức đã nhanh chóng điều chỉnh, gỡ bỏ logo của 12 đơn vị báo chí liên quan ngay tại giải đấu.

Ban tổ chức thừa nhận đây là sự thiếu sót trong khâu kiểm duyệt và đã xin lỗi các cơ quan báo chí cũng như những bên liên quan. Tuy nhiên, văn bản xin lỗi không có chức danh, con dấu.

Nhận xét của nhiều cơ quan báo chí liên quan là việc xin lỗi này cũng không nghiêm túc, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu cầu thị.