Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ lắp camera trong phòng khám bệnh 23/10/2025 16:20

Ngày 23-10, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo cụ thể việc lắp camera tại phòng khám bệnh thuộc khoa Răng hàm mặt của bệnh viện.

Theo ông Nay Phi La, việc lắp camera phải tuân thủ một số quy định để tránh lộ lọt thông tin, hình ảnh của bệnh nhân. Do đó, Sở Y tế yêu cầu báo cáo nhằm làm rõ mục đích lắp camera tại khoa Răng hàm mặt.

Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: T.D

"Chúng tôi yêu cầu báo cáo, làm rõ quy trình, mục đích lắp camera để nắm và có chỉ đạo xử lý phù hợp"- ông Nay Phi La nói.

PV đã liên hệ qua điện thoại của Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tìm hiểu thêm sự việc. Tuy nhiên, người này từ chối trả lời các câu hỏi liên quan việc lắp camera trong phòng khám với lý do không có thẩm quyền phát ngôn.

Như PLO đã thông tin, khoảng hai tháng nay, có một số camera được lắp tại phòng khám bệnh của khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng chưa có sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo bệnh viện.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã yêu cầu gỡ những camera tại khoa Răng hàm mặt để làm lại đúng quy trình.