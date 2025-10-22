1 khoa của BV Đa khoa vùng Tây Nguyên tự ý gắn camera trong phòng khám 22/10/2025 19:07

(PLO)- Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã gắn camera trong phòng khám mà không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo.

Ngày 22-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Trưởng khoa Răng hàm mặt của bệnh viện phải tháo dỡ những camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: T.D

Theo ông Thịnh, sau khi nắm bắt thông tin về việc có tình trạng tự ý gắn camera tại khoa Răng hàm mặt, ông đã trực tiếp xuống họp khoa, yêu cầu báo cáo chi tiết về vụ việc.

Cũng theo ông Thịnh, những khoa khác của bệnh viện có gắn camera ở hành lang, cùng một số vị trí nhưng có sự đồng ý của lãnh đạo. Riêng khoa Răng hàm mặt, dữ liệu từ camera do trưởng khoa này quản lý và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hình ảnh, dữ liệu bệnh nhân bị tuồn ra ngoài.

"Tôi có tìm hiểu kỹ vụ việc và xác định có xích mích từ nội bộ, dẫn đến việc gắn camera nhằm soi mói nhau. Tôi sẽ chấn chỉnh nghiêm việc này", ông Thịnh nói.

Vẫn lời ông Thịnh, qua làm việc, Trưởng khoa Răng hàm mặt của bệnh viện cho rằng việc lắp đặt camera có đưa ra trong cuộc họp của khoa và được hầu hết các bác sĩ, điều dưỡng của khoa đồng ý. Đồng thời, Trưởng khoa Răng hàm mặt cho rằng đã báo cáo “bằng miệng” việc lắp camera với một lãnh đạo của bệnh viện.

Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng, khi chưa có văn bản đồng ý của lãnh đạo thì việc lắp camera là không đúng quy định.

“Phía khoa phải họp, có tờ trình, xin chủ trương trình bày rõ mục đích gắn camera, ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh và trình lãnh đạo bệnh viện xem xét. Hiện tôi chỉ đạo phải tháo ngay các camera", ông Thịnh nói.

Liên quan vụ việc, ông L (67 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa qua ông đến khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám và rất bất ngờ khi thấy camera trong phòng khám chĩa thẳng vào mặt bệnh nhân.

"Tôi không thoải mái khi thấy camera trong phòng khám bệnh và cũng không muốn bị lột lọt hình ảnh của mình khi khám bệnh ra bên ngoài", ông L nói.