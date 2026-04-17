Sư đoàn 9 khai mạc hội thi 'Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt' năm 2026 17/04/2026 14:34

(PLO)- Hội thi “Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt” năm 2026 nhằm đánh giá thực chất, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm của đội ngũ trợ lý, thủ kho quân khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Sáng 17-4, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) khai mạc hội thi “Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt” năm 2026 nhằm đánh giá năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quân khí.

Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng và Đại tá Hoàng Nghĩa Minh, Phó Sư đoàn trưởng dự, chỉ đạo hội thi.

Tham dự khai mạc có thủ trưởng ba cơ quan sư đoàn, chỉ huy các trung đoàn và 12 thí sinh là trợ lý, thủ kho quân khí thuộc các cơ quan, đơn vị.

Hội thi gồm hai nội dung: “Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi” và “Nhà kho quân khí tốt”. Các thí sinh thi viết về truyền thống ngành quân khí và chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời thực hiện phần thi lý thuyết công tác kỹ thuật quân khí, chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược và bài tập chuyên môn.

Quang cảnh khai mạc hội thi "Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt" năm 2026 tại Sư đoàn 9.

Thông qua hội thi, sư đoàn đánh giá thực chất, bồi dưỡng năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm của đội ngũ trợ lý, thủ kho quân khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, củng cố hệ thống kho tàng quân khí đạt tiêu chuẩn quản lý theo “5 nội dung”, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quản lý, cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại tá Hoàng Nghĩa Minh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9﻿ phát biểu khai mạc

﻿hội thi.

Chỉ huy Sư đoàn, Ban Giám khảo chấm thi việc củng cố nhà kho quân khí theo 5 nội dung.

Kết quả hội thi là cơ sở để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp Quân đoàn dự kiến tổ chức vào tuần 1 tháng 5-2026.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Nghĩa Minh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, yêu cầu Ban Tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng quy chế; bảo đảm công tác bảo mật, an toàn; đánh giá thực chất kết quả, rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ trợ lý, thủ kho quân khí các cấp đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các thí sinh thực hiện phần thi chuyên ngành.

Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Quân khí (16-9-1951 – 16-9-2026), góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quân khí trong thực hiện nhiệm vụ.