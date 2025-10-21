Sự thật về vụ cá chết trắng, san hô gãy rạp ở biển Hòn Bạc 21/10/2025 17:49

(PLO)- Sau thông tin cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở biển Hòn Bạc lan truyền trên mạng, cơ quan chức năng của Khánh Hòa đã lập đoàn kiểm tra, xác minh.

Ngày 21-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi báo Pháp Luật TP.HCM liên quan các thông tin trên các trang mạng xã hội về việc nghi sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản khiến cá chết trắng, san hô gãy nát trên vùng biển tỉnh này.

Không còn tình trạng dùng mìn đánh bắt thủy sản

Theo Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, thời gian vừa qua, khi có thông tin và video trên mạng xã hội nghi ngờ có hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa) đơn vị đã có các văn bản về việc điều tra, phối hợp xác minh, xử lý vụ việc.

Sở chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với UBND phường Đông Ninh Hòa, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh cả trên bờ và trên biển.

Đáy biển Hòn Bạc. Ảnh: MH

Qua xác minh nhiều nguồn cho thấy, ven biển trước khu vực biển Hòn Bạc những năm gần đây không còn việc người dân khai thác đánh bắt thủy sản bằng chất nổ và chất độc.

Tiếp đó, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với UBND phường Đông Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Ninh Phước, tổ trưởng Tổ dân phố Đông, Tây và tổ cộng đồng cùng ngư dân tổ chức tuần tra, kiểm tra thực địa quanh vùng biển khu vực Hòn Bạc, khu vực nghi có hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ.

Về hiện tượng san hô tại Hòn Bạc gãy, chết hàng loạt nghi do ảnh hưởng từ việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ việc đang được Công an tỉnh điều tra, xác minh, chưa có kết luận cuối cùng. Hiện, nguồn hình ảnh trên trang mạng xã hội đã tháo gỡ.

Kết quả, tại thời điểm kiểm tra có một số phương tiện tàu cá đang hoạt động (tàu lưới vây tầng nổi).

Qua công tác phối hợp, các thành viên trong đoàn và tổ cộng đồng, ngư dân hoạt động nghề cá nhận định, khả năng các tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút đêm tầng nổi (khai thác các loài cá tầng nổi như cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má...), thu hoạch với khối lượng lớn, trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tràn lưới hoặc rách lưới.

Từ đó, tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn như trong hình ảnh video đã đăng trên mạng xã hội.

Thông tin về video đánh cá bằng mìn

Riêng về video ghi lại hình ảnh một người đàn ông bơi trên một chiếc phao, đeo kính lặn, hai tay cầm hai vật thể nghi mìn đang rà từng đàn cá đi qua để khai thác tại khu vực Hòn Bạc, Sở NN&MT cho biết sự thật không như lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 29-9, Sở NN&MT tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa bàn phương án xử lý vụ việc nêu trên.

Qua công tác xác minh trước đó, xác định được người quay video là ông NVK, chủ một tàu cá, ngụ phường Bắc Nha Trang.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông K cho biết, video được ông quay trưa 24-9 tại khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa.

Lúc đó, ông chỉ thấy một người đang nằm trên phao màu đen, bơi trên mặt nước, trên tay cầm một lon nước, tay còn lại cầm túi đựng thức ăn. Người này mặc áo lặn màu đen, sau đó lên một chiếc thuyền không có số hiệu rời đi.

Ông K thừa nhận, quá trình người này nằm trên phao rồi rời đi không phát hiện hiện tượng có nổ hay sủi bọt, không thấy có cá chết nổi lên trên mặt biển. Và, mục đích quay cho vui, sau đó chia sẻ lên một nhóm kín, nhưng không ngờ lại lan truyền trên mạng xã hội. Ông K sau đó đã gỡ video nói trên khỏi mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với người đã chia sẻ lại video của ông K về các nội dung liên quan.