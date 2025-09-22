Sự thật việc nhân viên xô đổ xe máy của du khách xuống biển 22/09/2025 12:37

(PLO)- Một video lan truyền trên mạng đã cho rằng nhân viên xô đổ xe máy của khách xuống biển gây bức xúc.

Sáng 22-9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin về đoạn video cho rằng nhân viên xô đổ xe máy của khách xuống biển.

Ban quản lý khẳng định nhân viên của Ban quản lý chỉ di chuyển xe máy đỗ sai vị trí quy định xuống bãi cát để giải phóng vỉa hè chứ không có việc nhân viên xô đổ xe máy.

Hình ảnh nhân viên đẩy xe máy khoá cổ xuống khu vực cát để giải phóng vỉa hè cho du khách đi lại. Ảnh: MT.

Trước đó, tối 21-9, trên mạng xã hội đăng tải một video có nội dung nhân viên của ban quản lý di chuyển xe máy của du khách bị khóa cổ, đỗ trên vỉa hè, xuống bãi cát tại bãi biển Võ Nguyên Giáp.

Trong video cũng thể hiện một xe máy bị ngã đổ và được nhân viên Ban quản lý dựng lại. Người quay video cho rằng xe bị ngã đổ là do bảo vệ làm đổ xe.

Theo Ban quản lý, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 21-9 tại khu vực vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An).

Video lan truyền trên mạng.

Quá trình tuần tra, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè, không đúng quy định. Tại khu vực này đã bố trí và lắp đặt biển cấm để người dân và du khách nắm.

Nhân viên đã thông báo tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả. Nhằm đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

Trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề và mềm nên một xe máy bị nghiêng đổ, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh lại.

Clip được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây ý kiến trái chiều, hiểu sai về sự việc.

Các biển cảnh báo của Ban quản lý dọc khu vực bờ biển. Ảnh: MT.

Ban quản lý cho biết thêm, dọc tuyến bờ biển Ban quản lý đã bố trí nhiều điểm giữ xe máy, ô tô. Đồng thời cắm biển cấm đậu xe trên vỉa hè nhưng nhiều người dân, du khách vẫn cố tình vi phạm.

Ban quản lý cũng khuyến cáo người dân, du khách nên đưa xe vào các bãi đậu đúng quy định để bảo đảm an toàn, mỹ quan và an ninh trật tự.