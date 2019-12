Mổ khẩn cứu bé gái dây rốn bị thắt nút tới 2 chỗ

Ngày 16-12, tin từ BV Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa mổ sinh khẩn cấp một trường hợp thai nhi có biểu hiện suy thai khi chuyển dạ. Điều bất ngờ là bé chào đời với dây rốn bị thắt hai nút.

Trước đó, ngày 14-12, sản phụ HNC (30 tuổi) thấy thai ít máy và đau bụng nên đã đến khám tại bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển lên BV Từ Dũ. Đây là lần mang thai thứ ba của chị C. Hai lần trước chị đều sinh bé không đủ tháng.

Tại BV Từ Dũ, khi đặt máy ghi nhận tim thai và cơn gò tử cung, các bác sĩ nhận thấy thai nhi đang gặp nguy hiểm nên quyết định mổ khẩn.

Dù bị dây rốn thắt nút ở hai chỗ hoàn toàn có thể cản trở cung cấp máu cho thai nhi và sinh sớm hơn dự định gần năm tuần nhưng khi ra ngoài bé vẫn khóc to, rõ. Cạnh đó, do sinh non tháng nên bé gái đang được theo dõi sát sức khỏe.



Dây rốn thắt nút hai chỗ khiến nguy cơ suy thai. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, dây rốn thắt nút chiếm tỉ lệ 0,3%-2% các trường hợp sinh. Một số yếu tố có thể được ghi nhận trong việc làm gia tăng khả năng bị thắt nút của dây rốn như dây rốn quá dài, thai nhi có kích thước nhỏ, bé có giới tính nam, sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ, đa ối.

Dây rốn thắt nút thường được hình thành trong khoảng từ 9-12 tuần tuổi thai. Một vài trường hợp ghi nhận xảy ra khi người phụ nữ vào cơn chuyển dạ.

Thông thường các chất thạch Wharton trong dây rốn bảo vệ các mạch máu nên dẫu có thắt nút, thai nhi cũng sẽ tránh bị đe dọa tính mạng vì gút này lỏng lẻo. Tuy vậy, trong một vài trường hợp hiếm hoi lại có mối liên quan giữa dây rốn thắt nút và tử vong thai. Các mối thắt này nếu siết chặt cộng với sự xoay chuyển của thai có khả năng sẽ làm cản trở máu cung cấp cho thai nhi, gây nguy hiểm tính mạng cho bé.

Dây rốn thắt nút khó có thể phát hiện được trên siêu âm vì việc kiếm các bất thường này không phải là một chỉ định thường quy trong việc siêu âm thai. Với trường hợp của chị C., khi có cơn đau bụng, ghi nhận nhịp tim thai bất thường nên sản phụ đã được mổ khẩn cấp, kịp thời cứu sống trẻ.