Nhiều bệnh nhân COVID-19 bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang Trong quá trình thăm khám, theo dõi sức khỏe các bệnh nhân COVID-19 tại BV Dã chiến số 12, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Hiện BV Dã chiến số 12 do BV Da Liễu TP.HCM phụ trách nên bệnh nhân COVID-19 được tư vấn, điều trị bằng các loại thuốc thoa tại chỗ. Toàn bộ thuốc do BV Da Liễu TP.HCM hỗ trợ và bệnh nhân được điều trị hoàn toàn miễn phí. ThS-BS LÊ THỊ THÙY TRANG, phòng Kế hoạch tổng hợp BV Da Liễu TP.HCM, hiện đang công tác tại BV Dã chiến số 12.