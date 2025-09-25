Sun PhuQuoc Airways chính thức được bay thương mại 25/09/2025 18:15

(PLO)- Sau khi đủ điều kiện bay thương mại, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác chuyến đầu tiên vào ngày 01-11 tới đây.

Sun PhuQuoc Airways vừa được Cục Hàng không cấp chứng chỉ nhà khai thác máy bay (AOC). Đây là điều kiện bắt buộc để hãng có thể chính thức khai thác các chuyến bay thương mại.

Để đạt được chứng nhận này, hãng đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình vận hành và được Cục Hàng không phê chuẩn. Các kịch bản thử nghiệm, diễn tập vận hành an toàn bay cũng được tổ chức thành công.

Thêm vào đó, Sun PhuQuoc Airways còn được nhà chức trách hàng không cấp chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO). Với chứng nhận này, hãng có thể chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, đáp ứng kế hoạch khai thác và phát triển đội ngũ lâu dài.

Máy bay Airbus A321CEO của hãng Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: V.LONG

Tháng 8 vừa qua, hãng đã tiếp nhận ba máy bay Airbus A321CEO và Airbus A321NX. Dự kiến trong năm nay, đội bay của Sun PhuQuoc Airways sẽ hoàn thiện quy mô 8 chiếc. Hãng sẽ mở bán vé trong tháng 10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1-11.

Ở giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác tám chuyến/ngày chặng Hà Nội – TP.HCM. Ngoài ra, hãng cũng lên kế hoạch khai thác 5 chuyến/ngày tuyến Hà Nội – Phú Quốc, 8 chuyến/ngày tuyến TP.HCM – Phú Quốc và 3 chuyến/ngày tuyến Hà Nội – Đà Nẵng.

Từ năm 2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở thêm các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… từng bước mở rộng mạng lưới khai thác.