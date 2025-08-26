Suýt ngừng tim do quên rút ống thông suốt 2 năm 26/08/2025 15:26

(PLO)- Người đàn ông gặp biến chứng nặng nề do không rút ống thông sau suốt 2 năm sau mổ cắt bàng quang.

Ngày 26-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và xử trí thành công một bệnh nhân nam, 64 tuổi, gặp biến chứng nặng nề do không rút ống thông trong người suốt 2 năm.

Trước đó 2 năm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da.

Sau mổ, bệnh nhân được đặt sonde JJ (còn gọi là ống thông JJ, ống thông niệu quản đôi chữ J, là một loại ống thông mềm, hình cong ở 2 đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương.

Theo chỉ định, ống thông này cần được rút ra trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, bệnh nhân không đi tái khám để rút ống vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Khoảng 2 tuần gần đây, bệnh nhân cảm thấy người mệt mỏi, sốt nhẹ, phát hiện mảnh ống thông bị mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định không thể rút ống thông bằng biện pháp thông thường.

Người đàn ông gặp biến chứng nặng nề do không rút ống thông trong người suốt 2 năm. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT cho thấy sỏi bám vòng quanh ống thông, chiếm gần hết diện tích đài bể thận 2 bên. Sỏi trên thận gây ứ nước thận độ 3. Đặc biệt, chỉ số Kali trong máu của bệnh nhân lên đến 6.9 mmol/L (bình thường Kali máu từ 3,5-5 mmol/L), có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu ngay lập tức. Sau quá trình lọc máu, chỉ số Kali trở về bình thường, bệnh nhân được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau đó, bệnh nhân được tiến hành nội soi tán sỏi qua da 2 bên thận. 5 ngày sau, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chuẩn bị được xuất viện.

Bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa Ngoại tổng hợp, tiết niệu và nam học, khuyến cáo: “Người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận thường được đặt ống thông tạm thời. Việc rút ống thông đúng hẹn là rất cần thiết, người bệnh phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ.

Trong trường hợp sau đặt ống thông có bất thường, hoặc người bệnh chưa rút ống thông đúng hẹn thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, tránh để quá hạn".