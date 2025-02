Tại sao bàn thắng của Maguire được công nhận? 08/02/2025 12:47

Hậu vệ Harry Maguire của Manchester United đã ghi bàn quyết định vào phút bù giờ từ vị trí việt vị trong trận thắng Leicester City 2-1 ở vòng 4 FA Cup trên sân nhà Old Trafford sáng nay 8-2 khiến HLV Ruud van Nistelrooy vô cùng tức giận vì không có lá cờ nào được giương lên.

HLV Ruud van Nistelrooy vô cùng tức giận sau khi đội Leicester City của ông bị loại khỏi Cúp FA bởi bàn thắng ở phút bù giờ trước MU. Cựu ngôi sao của chính Leicester City là Harry Maguire, đánh đầu ghi bàn giúp MU hoàn thành màn lội ngược dòng trong hiệp hai tại Old Trafford và tiến vào vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Maguire không phải là không có tranh cãi, khi trung vệ người Anh này đã ở vị trí việt vị rõ ràng trước khi thoát xuống đánh đầu cận thành ghi bàn.

Maguire ăn mừng bàn thắng quyết định cho Manchester United. ẢNH: GETTY

Trợ lý trọng tài video (VAR) không được sử dụng cho vòng 3 và vòng 4 của Cúp FA bất kể địa điểm và đội nào tham gia, do đó không thể can thiệp vào tình huống. Đó là lý do tại sao bàn thắng của Maguire được công nhận. Nếu có VAR thì chắc chắn mọi chuyện đã khác và hai đội sẽ kéo vào hai hiệp phụ. Tuy nhiên, VAR sẽ được sử dụng từ vòng 5 FA Cup.

Cựu HLV tạm quyền của MU và hiện là HLV trưởng của Leicester City, Ruud Van Nistelrooy, đã kinh ngạc với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài. Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng việc loại bỏ bàn thắng là một quyết định dễ dàng để đưa ra vì Maguire việt vị rất rõ.

HLV Van Nistelrooy tức giận vì bàn thắng của Maguire được công nhận. ẢNH: ITV

"Chúng tôi không bị đánh bại bởi Fergie Time (ám chỉ MU thời HLV Sir Alex Ferguson thường ngược dòng phút cuối), chúng tôi bị đánh bại vì lỗi việt vị", HLV Ruud Van Nistelrooy của Leicester City nói với kênh ITV (Anh) sau trận đấu.

Điều này không cần thiết. VAR để xác định tình huống tranh cãi trong một vài cm, một vài inch, đây là việt vị nửa mét, đó là đường thẳng rất rõ ràng. Đó là một điều khó khăn vì đội của chúng tôi xứng đáng hòa vào phút cuối. Sau đó là hiệp phụ, khi ở lại trong trận đấu, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.

Chúng tôi có một màn trình diễn đồng đội rất tốt, khởi đầu thực sự tốt, gây sức ép với MU. Chúng tôi giữ bóng rất ổn định, xứng đáng dẫn trước 1-0 ở hiệp một. Tất nhiên chúng tôi biết trong hiệp hai, họ sẽ gây sức ép lên chúng tôi và tạo ra một số cơ hội nhưng thậm chí không nhiều đến vậy. Chúng tôi xứng đáng bước vào hiệp phụ, chiến đấu trong hiệp phụ và có thể là loạt luân lưu. Những quyết định như thế này ở trình độ của chúng tôi thật khó chấp nhận”.

Bàn thắng của Maguire được công nhận dù việt vị rõ ràng. ẢNH: ITV

HLV trưởng của MU, Ruben Amorim cũng bác bỏ “khái niệm Fergie Time” sau một màn trình diễn đáng thất vọng nữa của “quỷ đỏ. "Chúng tôi phải tin tưởng cho đến phút cuối nhưng trận đấu này không liên quan gì đến Fergie Time", HLV Ruben Amorim của MU nói.

Tôi nghĩ về màn trình diễn, chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều khi có bóng, và cả khi không có bóng. Chúng tôi không có chút năng lượng nào vào đầu trận, đặc biệt là trong hiệp một. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn một chút, nhanh hơn một chút, giành được bóng thứ hai. Sau đó, chúng tôi xoay chuyển tình thế nên đó là một kết quả tốt chứ không phải là một màn trình diễn tốt".