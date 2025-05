Tài xế ô tô khai lý do đi ngược chiều khiến nam thanh niên tử vong ở TP Thủ Đức 25/05/2025 06:08

(PLO)- Liên quan đến người đàn ông đi xe máy tử vong do bị xe taxi đi ngược chiều tông trúng ở TP Thủ Đức, nam tài xế khai do mới vào TP.HCM và nhầm làn đường do thiết kế giống nhau.