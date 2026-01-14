Tài xế xe buýt đột tử khi đang lái, nữ nhân viên nhanh trí cứu cả đoàn khách 14/01/2026 14:58

(PLO)- Đang điều khiển xe buýt chở khách, tài xế bất ngờ bị đột tử. Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của nữ nhân viên phục vụ, phương tiện đã dừng lại an toàn.

Sáng 14-1, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết một sự cố hy hữu vừa xảy ra trên tuyến xe buýt số 85 (Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines đảm nhận.

Cụ thể, lúc 6 giờ 31 cùng ngày, xe buýt biển số 50E–208.91 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì lái xe CMT (42 tuổi) bất ngờ bị đột tử, mất khả năng điều khiển phương tiện.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh trí lao đến tắt chìa khóa, ngăn phương tiện tiếp tục di chuyển tự do. Nhờ phản ứng kịp thời này, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách rồi dừng lại. Sự cố không gây thương vong cho hành khách trên xe cũng như người tham gia giao thông xung quanh.

Nữ tiếp viên xe buýt đã nhanh chóng tiếp cận, tắt chìa khóa xe để đảm bảo an toàn. Ảnh cắt từ clip

Sau khi phương tiện dừng hẳn, nhân viên phục vụ cùng người dân đã phối hợp đưa tài xế T đi cấp cứu tại bệnh viện.

Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng tài xế CMT đã qua đời tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã phối hợp xử lý hiện trường, tổ chức giải tỏa phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình lái xe CMT. Đồng thời, đơn vị này ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh nhạy của nhân viên phục vụ, giúp hạn chế tối đa hậu quả từ sự cố bất ngờ này.