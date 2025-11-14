TAND khu vực 3 - TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc dân sự 14/11/2025 16:24

(PLO)- TAND khu vực 3 - TP.HCM đã được hướng dẫn về thực hiện ủy thác tư pháp và trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các loại vụ việc dân sự.

Ngày 14-11, TAND khu vực 3 - TP.HCM tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các loại vụ việc dân sự.

Tại hội nghị, ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã hướng dẫn TAND khu vực 3 - TP.HCM về việc thực hiện ủy thác tư pháp trong lĩnh vực dân sự và trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các loại vụ việc dân sự.

Những lưu ý khi ủy thác tư pháp

Theo ông Quách Hữu Thái, từ ngày 1-7-2025, các TAND khu vực chính thức hoạt động và sẽ được tăng thẩm quyền xét xử, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, hành chính, trong đó có nhiều vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài cần phải ủy thác tư pháp.

Phó Chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Đây là những quy định mới mà các thẩm phán, thư ký... tại TAND khu vực phải thực hiện. Dự kiến, khối lượng công việc sẽ tăng lên, nên việc tập huấn sẽ giúp đơn vị có kỹ năng cơ bản về ủy thác tư pháp đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Ông Quách Hữu Thái đã hướng dẫn các quy định của pháp luật, cách thức lập hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài, xử lý kết quả ủy thác và những lưu ý trong quá trình thực hiện ủy thác tư pháp.

Đơn cử, theo Điều 7 Luật Tương trợ tư pháp, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, xác nhận... để được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đều bắt buộc phải hợp pháp hoá lãnh sự.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc dân sự

Tại hội nghị, ông Cô Hồng Mười, Chánh án TAND khu vực 3 - TP.HCM đã báo cáo tình hình công tác của đơn vị trong năm công tác 2025 (từ ngày 1-10-2024 đến ngày 13-11-2025).

Trong năm công tác 2025, TAND khu vực 3 - TP.HCM đã thụ lý 6.506 vụ việc. Trong đó, giải quyết/thụ lý 1.959/2.482 vụ việc dân sự (tỉ lệ 78.93%), tỉ lệ giải quyết án giảm 3,21% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc dân sự tại TAND khu vực 3 - TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Các vụ việc dân sự chủ yếu là các tranh chấp, yêu cầu xuất phát từ các quan hệ dân sự như tranh chấp hợp đồng tín dụng; hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng vay tài sản, thuê tài sản, thừa kế...

Trong năm 2025, các vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng tăng nhanh do ảnh hưởng dịch bệnh, biến động kinh tế. Các tranh chấp về thừa kế, hợp đồng dân sự khác cũng gia tăng từ các giao dịch dân sự trong đời sống.

Chánh án TAND khu vực 3 - TP.HCM cũng cho biết đơn vị gặp khó khăn trong công tác tống đạt của thư ký, thừa phát lại; thu thập chứng cứ, bàn giao các văn bản, yêu cầu thu thập chứng cứ; khó khăn khi UBND xã, phường chưa vận hành đồng bộ sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Công tác phối hợp thực hiện ủy thác tư pháp của các tòa án chưa hiệu quả, một số trường hợp còn chậm, ảnh hưởng tiến độ giải quyết vụ án.

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái cùng lãnh đạo TAND khu vực 3 - TP.HCM chụp ảnh sau hội nghị. Ảnh: SONG MAI



Trong thời gian tới, TAND khu vực 3 - TP.HCM sẽ đưa ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc dân sự. Đơn vị sẽ nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc; yêu cầu thẩm phán xây dựng kế hoạch và báo cáo chánh án về kết quả giải quyết án hàng tháng.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các loại vụ việc, nhất là đối với các vụ việc tạm đình chỉ. Yêu cầu các thẩm phán xây dựng kế hoạch giải quyết án tạm định. Chủ động rà soát để tiếp tục giải quyết đối với các vụ án tạm đình chỉ mà lý do tạm đình chỉ không còn.

Cũng tại hội nghị, Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho các thẩm phán tại TAND khu vực 3 - TP.HCM trong việc giải quyết các vụ việc dân sự.