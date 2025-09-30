TAND tỉnh An Giang tuyên án 3 bị cáo trong vụ nổ súng ở Hà Tiên 30/09/2025 17:48

(PLO)- Trong thời gian chờ xét xử, bị cáo bị cáo buộc dùng súng bắn người đã tự tử trong trại tạm giam; một bị cáo hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Ngày 30-9, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án ba bị cáo trong vụ dùng súng bắn chết người xảy ra tại phường Tô Châu (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), nay là phường Tô Châu, tỉnh An Giang.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận (25 tuổi) 3 năm 3 tháng 1 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội che giấu tội phạm và bị cáo được trả tự do sau khi HĐXX tuyên án.

Từ trái qua: Các bị cáo Trần Ngọc Thảo, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Minh Thành (26 tuổi, ngụ TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù tội che giấu tội phạm và 1 năm 6 tháng tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hợp với bản án của TAND khu vực I (tỉnh An Giang) tuyên phạt bị cáo trước đó 5 năm tù về tội cướp tài sản, bị cáo Thành phải chấp hành hình phạt 8 năm tù.

Cùng tội che giấu tội phạm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thảo (24 tuổi) 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 18-6-2022, Trần Thanh Thuận (còn gọi là Thuận "đầu vàng”), Phan Thành Thuận, Thành, Thảo và Lê Thị Ánh Ngân ngồi uống rượu ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang. Đến nửa đêm, nhóm này ra về thì gặp Dương Ngọc Trác và bốn người khác.

Khi đi ngang qua nhóm của Thuận, Trác chửi bới, khiêu khích khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Kế đó, Thành dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Trác và một người khác, còn Thuận "đầu vàng" thì rút súng bắn chỉ thiên một phát để thị uy.

Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Phan Thành Thuận. Tại đây, dù được một người trong nhóm xác nhận người này không tham gia đánh nhau, nhưng Trác tiếp tục chửi bới, yêu cầu gọi nhóm bạn quay lại. Lo sợ bị tấn công, Phan Thành Thuận đã gọi điện cho Thuận "đầu vàng" đến giải vây.

Khi đến nơi, Thuận "đầu vàng" rút súng tiến về phía nhóm Trác và bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường, làm bị thương ở vùng hàm và cổ. Không dừng lại, Thuận "đầu vàng" tiếp tục bắn Đỗ Đặng Bằng trúng đầu, làm Bằng tử vong tại chỗ.

Thấy chiếc xe máy của Trác đang để gần đó, Thuận "đầu vàng" liền chiếm đoạt để bỏ trốn, rồi sau đó đưa cho Thành đem bán với giá 10 triệu đồng.

Trong thời gian chờ xét xử, bị cáo Trần Thanh Thuận (tức Thuận "đầu vàng", bị truy tố về ba tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) đã tự tử trong trại tạm giam.

Riêng Lê Thị Ánh Ngân (ngụ tỉnh Cà Mau), bị truy tố về tội che giấu tội phạm, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.