Đón xem talkshow 'Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!' 25/03/2026 08:38

(PLO)- Talkshow "Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!" sẽ làm rõ bản chất của thị trường "xe ngân", nhận diện những rủi ro pháp lý và chỉ ra các lỗ hổng trong công tác quản lý...

Sáng 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow "Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!".

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D Đồng Nai; TS Châu Đình Linh, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Luật sư Hoàng Xuân Tiến - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các hội nhóm mua bán "xe ngân" - tức những chiếc ô tô đang thế chấp tại ngân hàng nhưng lại được rao bán với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị thực. Đi kèm với đó là những lời quảng cáo hấp dẫn như "bao giấy tờ", "bao đăng kiểm", "bao tranh chấp"… khiến không ít người tin rằng có thể sở hữu xe tiền tỉ với chi phí chỉ vài trăm triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận một “hệ sinh thái” giao dịch phức tạp xoay quanh các loại xe đang thế chấp, với nhiều chiêu thức nhằm hợp thức hóa giấy tờ và đối phó với cơ quan chức năng.

Thực tế này đặt ra nhiều vấn đề: Vì sao "xe ngân" vẫn có thể được mua bán công khai? Những "cam kết" của người bán có thực sự đảm bảo pháp lý hay chỉ là vỏ bọc che giấu rủi ro? Người mua sẽ đối mặt với những hệ lụy gì nếu xảy ra tranh chấp?...

Nhằm làm rõ bản chất của thị trường "xe ngân", nhận diện những rủi ro pháp lý và chỉ ra các lỗ hổng trong công tác quản lý, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow với chủ đề: "Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!".

Chương trình sẽ đi sâu phân tích từ góc nhìn của cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng và chuyên gia pháp lý, qua đó đưa ra cảnh báo và khuyến nghị cụ thể cho người dân trước những lời chào mời "giá rẻ" đầy cạm bẫy.

Chương trình diễn ra vào sáng 25-3-2026 tại Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM địa chỉ số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Chương trình còn được phát livestream trên các nền tảng số của báo như YouTube, Facebook, Báo điện tử PloTV - hơn 3 triệu người theo dõi và nền tảng Tiktok của báo với hơn 2 triệu người theo dõi.