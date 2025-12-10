TAND TP Hà Nội lên lịch xét xử bị cáo Lê Trung Khoa 10/12/2025 09:01

(PLO)- Để đảm bảo thủ tục tố tụng, TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo pháp luật.

Ngày 10-12, TAND TP Hà Nội thông báo về việc xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Lê Trung Khoa

Theo thông báo, TAND TP Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự số 868/2025/HSST ngày 9-12-2025 đối với bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

TAND TP Hà Nội đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với vụ án trên vào ngày 31-12-2025. Để đảm bảo thủ tục tố tụng, TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lê Trung Khoa thường trú tại Hà Nội trước khi xuất cảnh, hiện đang ở CHLB Đức. Ngày 5-12-2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa.

Trước đó, ngày 8-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.