Tây Ninh: Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc đi bộ tập thể dục dưới lòng đường 27/03/2026 07:37

(PLO)- Lực lượng CSGT cảnh báo và đưa ra khuyến cáo sau khi một số vụ tai nạn thương tâm liên quan đến người đi bộ tập thể dục dưới lòng đường đã xảy ra tại Tây Ninh.

Ngày 27-3, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe là việc làm cần được nhân rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ tập thể dục dưới lòng đường.

Theo phân tích của lực lượng CSGT tỉnh, trong Quý I năm 2026, bên cạnh các nguy cơ xảy ra tai nạn thường gặp liên quan đến xe hai bánh hay xe kinh doanh vận tải thì nguyên nhân từ người đi bộ cũng là một yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong số này có nhiều người đi bộ tập thể dục, thường là đi dưới lòng đường vào mờ sáng hoặc chiều tối.

Vụ tai nạn liên quan đến đi bộ buổi sáng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CATN

Một trong những vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 25-3 trên đường Nguyễn Thông, xã Tầm Vu (Tây Ninh). Ông DVĐ (70 tuổi) đang đi bộ tập thể dục dưới lòng đường thì bị xe ô tô 65C-01954 do tài xế ĐHV (24 tuổi, ngụ địa phương) điều khiển từ phía sau va chạm. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi vào chiều cùng ngày.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 29-12-2025, tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Khánh Hậu, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra. Ông NVT sau khi tập thể dục bằng xe đạp, xuống dắt bộ và đi dưới lòng đường thì bị xe mô tô do một thanh niên điều khiển từ phía sau tông trúng. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau 2 ngày điều trị.

Đi bộ thể dục rèn luyện sức khỏe nhưng không nên chọn đi trên các tuyến đường thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. ẢNH AI

Theo CSGT, hầu hết các vụ tai nạn liên quan người đi bộ, nhất là người đi tập thể dục lúc mờ sáng hay chiều tối, tầm nhìn bị hạn chế, lái xe không kịp nhận thấy nên tai nạn xảy ra.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo và khuyến cáo người dân, nhất là người sinh sống ven đường giao thông, hay có thói quen tập thể dục vào sáng sớm hay chiều tối tuyệt đối không đi dưới lòng đường. Bởi điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người, phương tiện khác.