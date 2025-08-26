Tây Ninh chi hơn 1.850 tỉ đồng giải quyết chế độ nghỉ hưu, tinh gọn bộ máy 26/08/2025 09:47

Ngày 26-8, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đến ngày 24-8, địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định 67 đối với 2.545 trường hợp, tổng kinh phí hơn 1.853 tỉ đồng.

Việc thực hiện chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời tạo điều kiện để bộ máy hành chính các cấp được kiện toàn, hoạt động tinh gọn bộ máy, hiệu quả hơn.

Tây Ninh có hơn 2.500 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc theo kế hoạch tinh gọn bộ máy. Ảnh: HD

Tại cấp tỉnh, khối Đảng hiện còn năm cơ quan chuyên trách: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Dân vận và Ban Nội chính. Ngoài ra, có hai đơn vị sự nghiệp công lập là Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh và Trường Chính trị tỉnh.

Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ còn một cơ quan chuyên trách là UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Trong khi đó, khối chính quyền duy trì 15 cơ quan chuyên môn và tương đương trực thuộc UBND tỉnh, gồm các sở, ngành trọng yếu như Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao - Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, cùng Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế…

Đối với cấp xã, phường, cơ cấu tổ chức sau sắp xếp được tinh gọn, nhiều nhiệm vụ tương đồng được gom về cùng một đầu mối quản lý. UBND tỉnh cho rằng việc này vừa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vừa bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.