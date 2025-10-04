Tây Ninh có trung tâm thương mại hơn 1.000 tỉ đồng 04/10/2025 12:04

Video: Khai trương Aeon Tân An

Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (Nguyên Bí thư tỉnh ủy Long An); ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo AEon Việt Nam và các sở, ngành tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Ono Masuo Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM bắt tay chào nhau tại buổi lễ khai trương. Ảnh: HUỲNH DU

Aeon Tân An nằm trên trục tuyến tránh Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, liền kề Quốc lộ 1A. Công trình có diện tích 21.870m2, tổng mức đầu tư 1.076 tỉ đồng. Đây là mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vui chơi, sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Aeon Tân An nằm trên tuyến tránh Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Trung tâm thương mại Aeon là một trong ba công trình lớn được khởi công, khánh thành dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, cùng với 2 dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C và dự án khu nhà ở xã hội ở xã Mỹ Hạnh.

Trong đó, Trung tâm thương mại Aeon Tân An có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt, vừa bởi quy mô đầu tư, vừa bởi giá trị thiết thực đối với đời sống người dân. Thể hiện quyết tâm của Tỉnh trong việc tạo dựng diện mạo mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan gian hàng của tỉnh tại Trung tâm thương mại Aeon Tân An.

"Qua sự kiện khai trương hôm nay, lãnh đạo tỉnh cũng rất mong có sự gắn kết chặt chẽ giữa Tỉnh và Aeon, và Tỉnh cũng mong muốn tất cả sản phẩm của Tây Ninh sẽ được hiện diện tại Trung Tâm Aeon Tân An. Với mong muốn như thế, thay mặt lãnh đạo Tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp phối hợp với các Hợp tác xã của Tây Ninh cần phải có sự đầu tư tạo sản phẩm chất lượng, hiệu quả, uy tín để có sự cạnh tranh sản phẩm bình đẳng không chỉ trong nước, mà còn là sản phẩm mang thương hiệu Tây Ninh"- ông Út nói.

Aeon Tân An điểm đến giải trí, ẩm thực, mua sắm trọn gói của người dân. Ảnh: HUỲNH DU

Trung tâm thương mại Aeon Tân An quy tụ hơn 30 thương hiệu trong nước và quốc tế trên 4 tầng. Việc khai trương Aeon Tân An không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ, mà còn mang lại những tiện ích thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân Tây Ninh và các địa phương lân cận.