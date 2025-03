Tây Ninh: Trao bằng khen 4 lực lượng tuyến đầu giữ vững an ninh biên giới 19/03/2025 10:27

(PLO)- Bốn lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và Sư đoàn BB5 tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Tây Ninh và Sư đoàn BB5 vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh tại hội nghị. ẢNH NGUYỄN TIẾN

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu chỉ đạo. ẢNH NGUYỄN TIẾN

Năm 2024, bốn lực lượng đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Các lực lượng đã duy trì nghiêm chế độ phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống nổi lên, giữ vững an ninh khu vực biên giới, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn liên ngành được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở biên giới.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Kết quả trong năm, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ 6 đối tượng (6 vụ) vận chuyển, tàng trữ chất ma túy, thu giữ 4,858 kg ma túy; triệt phá 1 chuyên án bắt giữ 3 người vận chuyển hàng lậu; 3 người tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép và vận chuyển tiền tệ qua biên giới, thu giữ 253.600 USD, trên 100 triệu đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Hùng Thái yêu cầu các lực lượng tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp thống nhất, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong từng lực lượng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, bám sát địa bàn, phục vụ tốt nhân dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân. ẢNH NGUYỄN TIẾN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2024.