Tết trung thu đến với 350 trẻ khó khăn, con em chiến sĩ biên phòng Bình Châu 05/10/2025 09:50

(PLO)- Đêm hội trăng rằm – Biên giới Biển năm 2025 tại UBND xã Bình Châu, TP.HCM đã trao 350 phần quà cho trẻ khó khăn, con em chiến sĩ đồn biên phòng dịp Tết trung thu.

Ngày 4-10, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM, Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 và các đơn vị khác tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm – Biên giới Biển năm 2025 tại UBND xã Bình Châu, TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Uỷ viên ban thường vụ, Phó chính uỷ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM và bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc thường trực Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM trao tặng quà cho đại diện trường học và Đồn biên phòng Bình Châu.

Chương trình được tổ chức nhằm động viên và quan tâm các em thiếu nhi, những mầm xanh trên địa bàn đón tết trung thu đầm ấm vui tươi, tạo động lực cho các em chăm ngoan học giỏi. Đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc thường trực Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM.

Bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc thường trực Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, đại diện các nhà tài trợ bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Đồn biên phòng xã Bình Châu khi gửi những phần quà trung thu cho các em học sinh khó khăn, con em của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng.

"Trung thu là tết thiếu nhi, mong rằng trong dịp này các em sẽ được vui chơi thoả thích và được nhận những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên cho các em. Qua đó cũng cho thấy được sự quan tâm động viên của các chiến sĩ biên phòng, các nhà tài trợ dành cho các em nhỏ tại đây đặc biệt là trong thời điểm sau sáp nhập địa bàn TP.HCM mở rộng" – bà Cao Thị Nhung bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật của sinh viên diễn viên Trường ĐH sân khấu và Điện ảnh TP. HCM thực hiện và giao lưu cùng các em nhỏ.

Theo đó, 350 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, nước ngọt và tiền mặt (tổng giá trị 260 triệu đồng) đã được trao cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển và các học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng".

Các em nhỏ tại xã Bình Châu.

Trao 350 phần quà cho các em nhỏ từ mầm non đến THCS.

Các chiến sĩ đồn biên phòng Bình Châu trao quà Tết trung thu cho các em nhỏ.

Em Trần Hải Nam, lớp 5A3 trường Tiểu học Bình Châu cho biết dịp tết trung thu được nhận quà từ các cô chú thực sự rất háo hức và rất vui.

“Với những phần quà này chúng em sẽ có mùa tết trung thu vui cùng các bạn. Xin cảm ơn cô chú và các chú bộ đội tặng quà cho chúng em. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa” – em Nam nói.

Em Trần Hải Nam, lớp 5A3 trường Tiểu học Bình Châu đến nhận quà cùng ông của mình.