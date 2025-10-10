Thêm chỗ ở miễn phí cho gia đình bệnh nhi 10/10/2025 13:40

(PLO)- Ngôi nhà lưu trú miễn phí gần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được xây dựng nhằm mang đến chỗ ở an toàn, tiện nghi cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 10-10, Quỹ Ngôi nhà Cộng đồng RMHC Việt Nam chính thức ra mắt Ngôi nhà Chung dành cho gia đình bệnh nhi tại số 496 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (TP.HCM), gần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Trung tâm Truyền máu Huyết học TP.HCM.

Công trình được xây dựng với mục tiêu cung cấp miễn phí nơi lưu trú an toàn, sạch sẽ và tiện nghi, kèm theo các bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ dành cho các gia đình bệnh nhi từ 0 đến dưới 15 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Ngôi nhà có khả năng đón tiếp tối đa 15 gia đình cùng lúc, mỗi phòng được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản.

Ngoài ra, còn có khu sinh hoạt chung, bếp ăn, phòng khách và khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, tạo không gian gần gũi, thân thiện cho các gia đình trong thời gian lưu trú.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bệnh viện đã đi vào hoạt động được 8 năm. Đây là một chặng đường dài để khẳng định nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ trong việc chăm sóc và điều trị cho trẻ em.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: TP

Theo ông Bình, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi, trong đó có đến 25% là các ca nặng, nguy kịch. Nhiều gia đình từ các tỉnh xa, điều kiện kinh tế khó khăn, phải tạm gác công việc để ở lại chăm con trong suốt quá trình điều trị.

“Chính vì vậy, công trình này không chỉ là nơi giúp phụ huynh yên tâm chăm sóc con, mà còn là mô hình hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng vật chất và tinh thần cho các gia đình bệnh nhi” - ông Bình nói.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trồng cây tại ngôi nhà chung dành cho gia đình bệnh nhi. Ảnh: TP

Đại biểu tham quan ngôi nhà dành cho gia đình bệnh nhi. Ảnh: HN