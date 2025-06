Thợ sửa nhà kể lại lúc nhìn thấy bộ xương người trong bồn chưa nước 23/06/2025 18:37

Ngày 23-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của bộ xương người được phát hiện trong bồn nước trên mái nhà của một hộ dân tại khu phố Bình Dương (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Sáng cùng ngày, PV trở lại khu phố Bình Dương, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi ở ngay khu dân cư lại có vụ việc kinh hãi như vậy. Bộ xương người được phát hiện trong bồn nước innox trên mái nhà gia đình bà LHC và bà LTH.

Chiếc bồn nước trên mái nhà phát hiện bộ xương người. Ảnh: VH.

Người đầu tiên phát hiện thấy bộ xương trong bồn nước, ông Trần Ngọc Ẩn kể lại, vào chiều 22-6 sau khi sửa nhà bà H có nhờ lên tháo bồn nước trên mái tôn. Lúc này ông Ẩn tháo tháo ống xả nước dưới bồn. Vì nghĩ trong bồn còn nước nên ông Ẩn vặn van khoá để xả nước nhưng do lâu ngày không sử dụng khoá van nên bị kẹt cứng không xả nước được.

“Tôi nhớ rất rõ là lúc này thấy nắp bồn innox còn đang mở nên tôi nhìn vào bên trong xem còn nước không. Khi nhìn vào bên trong thì phát hiện bộ xương người nằm ở dưới đáy bồn nên tôi quay xuống báo với chủ nhà. Tôi từng đi bộ đội và có bốc hài cốt nên khi nhìn vào là tôi biết ngay đó là xương người”, ông Ẩn kể lại.

Kể lại sự việc, chủ nhà là bà H cho biết, khi thợ nói vậy bà không tin và kêu thợ kiểm tra kỹ một lần nữa. Sau khi thợ kiểm tra lại và khẳng định trong bồn có bộ xương, bà H báo lực lượng phòng chống tội phạm khu vực.

Cũng theo bà H, sau đó lực lượng công an đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm việc ghi nhận sự việc và tháo bồn nước cùng bộ xương nạn nhân đưa đi. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một ví da, bên trong có giấy đăng ký xe biển số tỉnh Long An.

Bà H vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Bà H cho biết, bồn nước được gia đình lắp cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, đã lâu gia đình không dùng bồn nước này do đã chuyển đấu trực tiếp ống nước máy.

Vợ chồng bà H có 2 người con đã lớn, một người lập gia đình ở riêng còn một người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhiều năm nay. Chồng bà H bị bệnh nhiều năm nay đi lại khó khăn thường ngồi trên xe lăn. Hàng ngày bà H làm bánh tét mang ra chợ bán.