TP Hà Nội bảo đảm an toàn cho kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu các cấp của TP nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho kỳ họp thứ I, Quốc hội khoá XV. Các đơn vị, địa phương sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau kỳ họp. Trước mắt phối hợp để thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ đại biểu Quốc hội và các lực lượng tham gia tổ chức phục vụ; tiến hành khử khuẩn, bố trí lực lượng y tế ứng trực tại nơi tổ chức họp Quốc hội và các địa điểm khách sạn nơi đại biểu lưu trú.