"Đừng để nhiệm kỳ sau phủ định quy hoạch nhiệm kỳ trước"

Ủy ban nhân dân hay Ủy ban hành chính? ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng), cho hay việc bỏ HĐND quận, phường dẫn đến thay đổi cơ chế hình thành nên cấp UBND (quận, phường). Cấp UBND quận, phường mới sẽ do chính quyền cấp trên bổ nhiệm chứ không còn do HĐND cùng cấp bầu ra. Nếu xét về mặt logic thì gọi Ủy ban hành chính (UBHC) là phản ánh đúng chức năng và cơ chế hình thành. “Nhưng xét góc độ kinh tế, so sánh chi phí bỏ ra và lợi ích thu lại, việc đổi tên UBND thành UBHC sẽ dẫn đến nhiều chi phí phát sinh từ phía nhà nước và người dân, gây tốn kém không cần thiết như thay đổi giấy tờ, con dấu…”, ĐB Hiển nói. Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay, sở dĩ dự thảo Nghị quyết lần này vẫn chọn tên gọi UBND mà không phải UBHC là do Hiến pháp không quy định rõ khi không tổ chức HĐND thì ủy ban cùng cấp gọi là gì. Ngoài ra, UBND đã là lịch sử và tên gọi quen thuộc. Giờ đổi tên thì thay đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu, các văn bản đã mang tên UBND quận, phường… rất tốn kém. Khi làm Nghị quyết đã tính hết các phương án này.