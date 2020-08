Hành trình vượt 1.500km của tên cướp đặc biệt nguy hiểm

Ngày 2-8, nguồn tin của PLO cho biết liên quan đến vụ tên cướp dùng búa đóng đinh tấn công hai chị em chủ quán cà phê ở Phan Thiết (Bình Thuận), đã có kết luận giám định thương tật hai nạn nhân.



Tên cướp vào quán cà phê quan sát. ẢNH: trích xuất camera

Cụ thể, tỉ lê thương tật của nạn nhân Đào Thị Kiều Trang là 39%. Nạn nhân Trang bị 7 vết thương trên đầu và phải may 25 mũi. Thương tật của nạn nhân Đào Hùng (em ruột chị Trang) là 24%. Nạn nhân Hùng bị đánh một nhát búa lún sọ và phải mổ cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố hung thủ về tội giết người, đang tạm giam và mở rộng điều tra. Trước đó, khoảng 5 giờ 45 ngày 2-6, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) tại phường Xuân An (Phan Thiết) làm chủ rồi lên võng nằm gọi cà phê, quan sát.

Khi chủ quán vào quầy pha cà phê, người này đứng lên lấy chiếc búa đóng đinh trong giỏ xách mang theo giấu vào người rồi giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh. Sau đó tên này quay lại áp sát chị Trang rồi dùng búa bằng tay phải đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị Trang.

Nghe tiếng động, em chị Trang là anh Đào Hùng đang ngủ trong nhà lao ra thì bị hung thủ quay sang dùng búa đánh nhiều cái vào đầu rồi bỏ chạy.



Hung thủ lấy búa đóng đinh gây án. Ảnh: trích xuất từ camera

Theo camera được trích xuất, hung thủ có dáng cao, gầy, mặc áo khoác xanh phía sau có sọc ngang vàng, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách màu đen.



Sau khi gây án, hung thủ tháo chạy về hướng Ninh Thuận theo QL1 bằng xe Exicter bánh mâm, sử dụng biển số giả 49T4-0759.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp truy xét.

Qúa trình trinh sát, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định thủ phạm gây án là Mai Quốc Nam (39 tuổi, ngụ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và phát hiện Nam lẩn trốn tại 253 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội).

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an quận Ba Đình, Cảnh sát PCCC và Cảnh sát cơ động của Công an TP Hà Nội được huy động đến phối hợp truy bắt.



Hình ảnh lẩn trốn được camera ghi lại

Khoảng 5h sáng 5-6, sau khi sử dụng ma túy đá, phát hiện bị bao vây, Nam chạy ra ban công tầng 2 của ngôi nhà, trèo lên ống thoát nước để lên tầng thượng. Sau đó, tên này tiếp tục nhảy qua khoảng 30 nóc nhà ở khu vực trên nhưng tắc đường thoát thân nên nhảy từ tầng 3 xuống và rất may rơi trúng nệm lực lượng truy bắt đã đón sẵn nhờ đó không bị thương tích.



Tại Cục CSHS, Nam khai, do thiếu tiền mua ma túy nên tự lên phương án cướp tài sản, giết người. Tháng 12-2019, Nam vào TP.HCM sống lang thang, đi nhiều địa phương. Khoảng đầu tháng 4-2020, Nam trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exicter tại khu đô thị Mizuki Park ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM và thay biển số giả để làm phương tiện gây án.

Tối 1-6, Nam điều khiển xe máy trên từ TP.HCM đến TP Phan Thiết (Bình Thuận) lúc 4 giờ ngày 2-6. Đến 5 giờ sáng chủ quán mở cửa, Nam giả vờ gọi cà phê rồi đi vệ sinh và ra tay gây án.

Sau khi thoát thân theo QL1 về hướng Bắc, khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế (không nhớ rõ địa điểm cụ thể), Nam vứt chiếc búa gây án xuống bờ kênh ven đường.

Tối 3-6, vượt hơn 1.500 km Nam ra đến Hà Nội và chiều hôm sau đưa xe máy đến tiệm sửa xe máy tại Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình thuê sơn xe, gửi túi đồ lại và tháo biển số xe mang theo.

Chiều tối cùng ngày (4-6), Nam mua ma túy đá đến nhà số 253 Kim Mã của Trần Thượng Thẩm (61 tuổi, đệ tử thân cận trước đây của Khánh 'trắng', vừa đi cai nghiện ma túy về) để cùng nhau sử dụng 2 lần. Khi vào nhà Thẩm, Nam vứt biển số giả 49T4-0759 ở tầng hai.



Mai Quốc Nam tại Cục CSHS . Ảnh: CA

Khám xét giỏ xách, lực lượng cảnh sát còn thu giữ một dao găm dài khoảng 30cm, nhiều đôi găng tay, khẩu trang y tế và bộ quần áo Nam đã mặc khi gây án.

Cơ quan CSĐT cũng xác định Mai Quốc Nam đã có tiền án cướp tài sản vào năm 2010, nghiện ma túy, hoạt động lưu động liên tỉnh ở nhiều địa phương khác nhau, có sự chuẩn bị công cụ, rất liều lĩnh và sẵn sàng gây án. Được biết, Nam đã có vợ và một con trai sinh sống ở TP. Hà Nội, hiện hai vợ chồng đang làm thủ tục li hôn.



Được biết, ngoài vụ án trên, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý, mở rộng vụ án bởi nhiều dấu hiệu cho thấy Nam còn liên quan đến một số vụ án vi phạm pháp luật khác.