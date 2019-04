Khám xét nhà một lái tàu vụ ma túy cực lớn ở Nghệ An

Chiều 19- 4, Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét nơi ở của Võ Mạnh Linh (29 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn)- làm nghề lái tàu.

Linh đang bị điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong vụ ma túy “khủng” do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vào chiều 15-4.

Theo cán bộ UBND thị trấn Nam Đàn và Công an huyện Nam Đàn cho biết, Linh từng là bí thư chi đoàn khối đã kếp nạp Đảng ở địa phương và có nghề nghiệp lái tàu ổn định. Linh chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Linh đã lấy vợ quê huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và đã có một con gái còn nhỏ.

“Qua khám xét nơi ở của Linh, công an không thu giữ được ma túy”- ông Nguyễn Võ Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, cho biết thêm.



Công an khám nhà tại số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Đắc Lam

Trước đó, chiều 15-4, phóng viên chứng kiến Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang nhóm đối tượng và thu giữ ma túy (gần 600kg) bỏ trong loa thùng chở trên xe tải về cất giấu trong nhà ở ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An). Ở chuyên án này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Linh và bốn nghi phạm khác.



Theo Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa đăng tải, mở rộng chuyên án bắt giữ gần 600 kg ma túy đá vào ngày 15-4 tại Nghệ An, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) vừa phối hợp các lực lượng chức năng tạm giữ thêm 6 đối tượng và thu giữ hơn 680 kg ma túy dạng đá và 40 bánh heroin.



Tang vật Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ . Ảnh: Đắc Lam

Đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, qua thời gian phối hợp theo dõi vào khoảng 15 giờ ngày 15-4, tại TP Vinh, Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Công an tỉnh Nghệ An khám xét tại nhà số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Tại đây, các lực lượng chức năng đã tạm giữ năm đối tượng, một xe ô tô tải mang BKS 37N – 5194; 30 thùng giấy cát tông (mỗi thùng có hai loa thùng) qua kiểm tra sơ bộ thu được 590 gói ma túy đá và 40 bánh heroin.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, việc khám xét được hoàn tất, lực lượng chức năng di lý đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, chiều ngày 16-4, các lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ đối tượng Võ Văn G. (trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vì có liên quan đến đường dây ma túy này.

Và ngay trong sáng ngày 17-4, qua điều tra khám xét các lực lượng chức năng thu giữ thêm năm thùng cát tông bên trong chứa 90 gói ma túy đá.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được các lực lượng chức năng tạm giữ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc theo quy định.