Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên bị phạt Như PLO đã thông tin, lúc 17 giờ 30 ngày 10-8, tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của UBND xã Bình Kiến kiểm tra việc chấp hành quy định về giãn cách xã hội ở địa phương này. Tổ công tác phát hiện ô tô con đang đỗ dưới lòng đường và một chiếc xe đạp điện dựng bên cạnh ô tô trên đường Nguyễn Văn Huyên đoạn qua xã Bình Kiến. Qua kiểm tra, ông LXH là chủ ô tô con trên. Trên ngực áo ông H. có đeo huy hiệu đại biểu HĐND. Làm việc với tổ công tác, ông H. nói lý do ra ngoài và lý do có mặt tại địa điểm trên là để “đi xem đất”. Trên ô tô con của ông H. có một phụ nữ nhưng người này không xuống xe. Khi tổ công tác yêu cầu người phụ nữ xuống xe để kiểm tra thì mãi 15 phút sau người này này mới xuống làm việc. Người phụ nữ này là chủ nhân chiếc xe đạp điện dựng bên cạnh ô tô, khai tên NTQN, không xuất trình giấy tờ tùy thân, khai báo nhân thân không trung thực, không trình bày được lý do đi ra đường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông LXH và người phụ nữ trên về hành vi ra đường khi không cần thiết, vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngay sau đó, chủ tịch UBND xã Bình Kiến ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LXH và người phụ nữ trên mỗi người 2 triệu đồng do ra đường không thực sự cần thiết. Sau khi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ trên khai họ tên giả mạo. Tên thật người này là ĐTLL, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Phú Yên. Hiện UBND xã Bình Kiến đang xác minh nhân thân người vi phạm là bà ĐTLL để điều chỉnh biên bản vi phạm; sau đó thu hồi quyết định xử phạt, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lại đối với bà L.