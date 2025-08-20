Thông điệp chính sách tiền tệ từ Mỹ sẽ tác động giá vàng thế giới 20/08/2025 08:32

(PLO)- Nhận xét của Fed về tình hình kinh tế Mỹ cũng như thông điệp chính sách tiền tệ chuẩn bị được công bố sẽ dẫn hướng biến động của giá vàng thế giới.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ. Giá vàng giao ngay hạ 0,4% xuống 3.317,71USD/ounce, giá giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,6% xuống 3.358,7USD/ounce.

Theo công cụ khảo sát của CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25% trong tháng 9 hiện đang được tính toán ở ngưỡng khoảng 85%. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng chờ thông điệp từ Fed

Chỉ số đồng USD, chỉ số đo biến động của đồng USD so với một số loại tiền tệ lớn khác giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng mạnh.

Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, phân tích: “Nhìn chung, nhà đầu tư đang có những đánh giá lại về tình hình trước thềm cuộc họp thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chính vì vậy, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ im ắng từ nay đến thời điểm đó”.

Fed dự kiến sẽ có cuộc họp thường niên trong tuần này. Chủ tịch Fed dự kiến sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế cũng như khung chính sách của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngừng hối thúc Fed theo đuổi chính sách hạ sâu lãi suất đồng USD. Các thành viên thị trường vàng dường như cũng cảm nhận được áp lực nới lỏng chính sách đang lớn dần với Fed.

Ông Wyckoff phân tích: “Quan điểm của tôi đó là Fed có thể sẽ mềm mỏng hơn, điều này sẽ tốt cho giá vàng và giá bạc”.

Theo công cụ khảo sát của CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25% trong tháng 9 hiện đang được tính toán ở ngưỡng khoảng 85%.

Trong khi đó, vào ngày thứ Ba, Tổng thống Trump nói rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Putin sẽ hướng đến việc chấm dứt căng thẳng Nga – Ukraine đã tồn tại nhiều năm.

Trong nghiên cứu mới nhất, ngân hàng UBS vào ngày thứ Hai đã nâng dự báo giá vàng thế giới mục tiêu ở thời điểm tháng 3-2026 lên ngưỡng 3.600USD/ounce bởi rủi ro kinh tế vĩ mô của Mỹ ở ngưỡng cao, sự sụt giảm trong tỉ lệ sử dụng đồng USD và nhu cầu đầu tư cao.

Chênh lệch giá vàng thế giới, trong nước ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,00 – 125,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 117,00 – 119,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,00 – 119,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,20 – 120,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.100 – 26.490 đồng/USD (mua vào – bán ra).