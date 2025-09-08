Thủ khoa ngành Dược được Trường THPT Phú Nhuận tuyên dương 08/09/2025 12:15

Sáng 8-9, Trường THPT Phú Nhuận tổ chức khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là hoạt động thường niên của trường trong các năm qua.

Tại buổi lễ, trường đã khen thưởng 13 học sinh có điểm thi tốt nghiệp cao, trong đó thấp nhất là 34.50 điểm, cao nhất là 36.25. Phần thưởng gồm giấy khen và quà tặng từ đơn vị tài trợ.

Ban lãnh đạo Trường THPT Phú Nhuận, phường Đức Nhuận khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Đặc biệt trong đó có em Phạm Minh Dũng là thủ khoa ngành dược, Đại học Y dược TP.HCM. Em đạt 28.75 (Toán: 9.0; Hóa: 9.75; Sinh: 10.0).

Phạm Minh Dũng, thủ khoa ngành Dược học – Đại học Y Dược TP.HCM, trò chuyện cùng cô Vũ Kim Thoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Ảnh: NQ

“Đạt điểm số trên khiến em rất bất ngờ nhưng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua” - Dũng nói.

Minh Dũng chọn cách học rất cơ bản. Em nghe giảng kỹ trên lớp, nắm chắc lý thuyết và tự học có chiến lược tại nhà. Trong quá trình thi, Dũng đọc kỹ đề để hiểu và bình tĩnh xử lý những câu hỏi đề đặt ra.

Đối với từng môn học, Dũng có cách tiếp cận riêng. Môn Sinh học thiên về đọc hiểu và phân tích, Dũng tập trung luyện kỹ năng đọc đề nhanh, xử lý sơ đồ – bảng biểu, đồng thời hệ thống kiến thức theo chủ đề.

Với Hoá học, Dũng chú trọng hiểu vững bản chất lý thuyết thay vì học thuộc lòng. Em thường dùng giấy trắng để viết lại công thức, lý thuyết, sơ đồ phản ứng – vừa là cách để ghi nhớ, vừa giúp kiểm tra kiến thức.

Riêng môn Toán, đòi hỏi tư duy nên Dũng ưu tiên tự học chuyên đề nâng cao theo các chủ đề quan trọng, đồng thời chủ động tìm tòi tài liệu từ Internet và các nhóm học tập. “Em thường tìm kiếm tài liệu và những bài toán hay được thầy cô chia sẻ trên mạng để học hỏi” - Dũng nói.

Để đạt kết quả trên, Dũng có chiến lược học tập rất bài bản. Tất cả các bài tập về nhà, em đều hoàn thành.

Bên cạnh đó, em còn dành thời gian luyện đề 3 môn sẽ dùng để xét tuyển đại học. Việc luyện tập giúp em nắm rõ kiến thức cũng như hiểu thêm phương pháp làm bài.

Với các bạn học sinh khóa sau, Dũng gửi gắm thông điệp: "Em không có bí quyết gì cao siêu cả, chỉ cần ngủ đủ giấc, tập trung học trên lớp và có ý thức tự học. Việc ngủ đủ giấc giúp bản thân tỉnh táo tiếp nhận kiến thức một cách tốt nhất. Sự tự học rất quan trọng vì chỉ có bản thân mới biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để tìm cách khắc phục. Và đặc biệt, cần tập trung học lý thuyết bởi khi nắm chắc kiến thức, bạn sẽ dễ dàng giải quyết những bài toán hóc búa khác” - Dũng bộc bạch.

Ít ai biết rằng, ban đầu Minh Dũng từng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

Phạm Minh Dũng cùng với bố của mình tại phòng truyền thống của Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: NQ

Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu kỹ hơn về bản thân và các ngành nghề liên quan đến y học, em đã chuyển hướng sang ngành Dược học – lĩnh vực nghiên cứu và điều chế thuốc, có tính học thuật cao và phù hợp với thế mạnh của em.

“Em nhận ra mình có thiên hướng phân tích, tìm tòi, và đam mê nghiên cứu hơn là thực hành lâm sàng. Em tin rằng ngành Dược sẽ cho mình nhiều cơ hội để đóng góp lâu dài cho cộng đồng thông qua những sản phẩm hữu ích" - Dũng bộc bạch.

Đằng sau thành tích của thủ khoa là sự đồng hành từ gia đình.

Anh Phạm Văn Danh, bố của Minh Dũng chia sẻ: “Gia đình luôn tôn trọng quyết định của con. Khi biết điểm thi tốt nghiệp, tôi có hỏi con xem có đổi nguyện vọng qua ngành Y khoa nhưng con kiên quyết theo đuổi đam mê nên chúng tôi tôn trọng. Kết quả hôm nay là niềm tự hào cho gia đình nhưng quan trọng nhất con đã làm được điều mình thích. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhà trường, thầy cô đã dạy dỗ cháu trong suốt thời gian qua, đã tạo môi trường để cháu học hỏi, phấn đấu" - anh Danh bày tỏ.

Là giáo viên chủ nhiệm của Minh Dũng, cô Vũ Kim Thoa không bất ngờ trước kết quả của Dũng cũng như học trò trong lớp.

"Dũng là một trong những học sinh nổi bật. Trong năm, em ấy đạt thành tích cao trong các cuộc thi như thi giải toán nhanh trên máy tính Casio, thi học sinh giỏi cấp thành phố.... Vì thế, năng lực của em được thầy cô ghi nhận và kỳ vọng rất nhiều. Dũng không chỉ giỏi 3 môn Toán, Hoá, Sinh mà môn tiếng Anh em học rất khá dù không đầu tư nhiều. Em không những học giỏi mà còn tích cực tham gia các phong trào" - cô Thoa chia sẻ