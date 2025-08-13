Vụ phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ 1,1 lên 8,75 điểm: Sở GD&ĐT Lào Cai nói gì? 13/08/2025 17:02

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai vừa có thông tin về vụ sau phúc khảo bài thi tốt nghiệp, một thí sinh có điểm từ 1,1 tăng lên 8,75 điểm.

Ngày 13-8, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai phát thông tin về vụ thí sinh có thi từ 1,1 điểm tăng lên 8,75 sau phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, sau khi kết thúc thời gian thu nhận đơn phúc khảo đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lào Cai đã tổ chức phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo đúng quy định.

Điểm trước và sau phúc khảo của thí sinh NVS tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: PA

Trong quá trình phúc khảo, hội đồng phát hiện một bài thi môn Sinh học có sai sót: Thí sinh ghi và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề đã phát. Xác định đây là trường hợp bất thường, Sở GD&ĐT đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT.

Sau khi nhận được báo cáo và ý kiến chỉ đạo của Bộ là giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT Lào Cai đã lập biên bản chấm bài thi bình thường với xác nhận và chứng kiến, giám sát của các thành phần liên quan tại Ban Phúc khảo như công an, đoàn kiểm tra và thanh tra tỉnh.

Kết quả sau phúc khảo điểm bài thi của thí sinh là 8,75 điểm (tăng 7,65).

Trước đó, như PLO đã thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006).

Kết quả từ 12 môn thi, cả nước có hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10, tăng hơn 4.400 so với năm ngoái. Ngữ văn là môn duy nhất không có điểm 10. Môn Toán là môn có phổ điểm thấp nhất.

Bên cạnh xét tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi này còn được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Và đến nay, công tác xét tuyển ĐH-CĐ đang bước vào giai đoạn xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển để chuẩn bị cho việc công bố kết quả trúng tuyển từ 17 giờ ngày 20-8.