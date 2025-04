Thứ trưởng Bộ Công an đến viếng và chia sẻ với gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải 18/04/2025 20:57

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát đối với gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Chiều 18-4, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát đối với gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hy sinh trong khi tham gia chuyên án truy bắt tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác Bộ Công an viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Ảnh CA

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, mong gia đình, thân nhân đồng chí Khải sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao hỗ trợ của Bộ Công an đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải. Ảnh CA

Trước hành động dũng cảm, không quản ngại hi sinh, vì bình yên cuộc sống cho Nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Thứ trưởng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Thượng úy lên Thiếu tá với đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Đồng thời, trao số tiền trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương, hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải. Ảnh CA

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.