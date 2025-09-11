Thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Vật liệu xây dựng đúng quy định 11/09/2025 14:03

(PLO)- Trong lĩnh vực xây dựng, chất lượng vật liệu đóng vai trò then chốt quyết định độ bền và an toàn của công trình.

Vì vậy, pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với nhiều loại vật liệu xây dựng trước khi đưa ra thị trường. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cách doanh nghiệp bảo vệ uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại sao DN sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng cần thực hiện chứng nhận hợp quy đúng quy định?

Việc thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

● Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) theo quy định của Bộ Xây dựng.

● Khẳng định chất lượng và uy tín: Tem CR trên sản phẩm là minh chứng sản phẩm đã được thử nghiệm, đánh giá đạt chuẩn.

● Điều kiện tham gia dự án lớn: Hầu hết công trình vốn ngân sách chỉ chấp nhận vật liệu đã có chứng nhận hợp chuẩn hoặc hợp quy.

● Giảm rủi ro tranh chấp: Tránh khiếu nại, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và khách hàng.

Thủ tục chứng nhận hợp quy đầy đủ, chi tiết

Bước 1: Xác định đối tượng và quy chuẩn áp dụng Xác định loại vật liệu sản xuất/kinh doanh thuộc danh mục nào trong QCVN. Mỗi sản phẩm sẽ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bước 2: Lựa chọn phương thức chứng nhận hợp quy Các phương thức thường áp dụng gồm: thử nghiệm mẫu điển hình, đánh giá quá trình sản xuất hoặc kết hợp cả hai.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký chứng nhận, bản mô tả sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng, kết quả thử nghiệm, tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng…

Bước 4: Nộp hồ sơ và đánh giá Hồ sơ được nộp cho tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định. Tổ chức này sẽ tiến hành đánh giá tại hiện trường và lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận hợp quy, có hiệu lực tối đa 3 năm (tùy phương thức đánh giá).

Bước 6: Công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy CR Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành, sau đó gắn dấu CR trên sản phẩm hoặc bao bì.

Bước 7: Duy trì hiệu lực chứng nhận Trong thời gian hiệu lực, tổ chức chứng nhận sẽ giám sát định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo sản phẩm tiếp tục đáp ứng quy chuẩn.

Thủ tục chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng.

Thủ tục công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Thủ tục công bố hợp quy được thực hiện sau khi có Giấy chứng nhận hợp quy, gồm:

1. Chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy (theo mẫu quy định).

2. Nộp tại Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành.

3. Nhận giấy tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

4. Gắn dấu hợp quy CR và lưu hồ sơ để xuất trình khi cần.

OPACONTROL - Đơn vị chứng nhận hợp quy uy tín

Thành lập từ năm 2014, OPACONTROL là tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định theo Quyết định 292/QĐ-BXD, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn, đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm đến cấp chứng chỉ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo hồ sơ đạt chuẩn ngay từ lần đầu. Với đội ngũ chuyên gia tận tâm và quy trình minh bạch, OPACONTROL đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

OPACONTROL - Đơn vị chứng nhận hợp quy nhanh chóng, uy tín.

Chứng nhận hợp quy không chỉ là thủ tục bắt buộc theo pháp luật, mà còn là điều kiện giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dự án lớn, nâng cao uy tín và khẳng định chất lượng trên thị trường.

Liên hệ ngay OPACONTROL qua Hotline 1800 6464 38 để được tư vấn và nhận chứng nhận hợp quy nhanh chóng, chính xác – giúp sản phẩm của bạn sẵn sàng chinh phục thị trường!