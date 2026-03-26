Thủ tướng biểu dương tấm gương dũng cảm của trưởng bản Mùa A Thi 26/03/2026 20:34

(PLO)- Thủ tướng biểu dương tấm gương dũng cảm của trưởng bản Mùa A Thi đã cứu sống nhiều người dân trong trận lũ tại Điện Biên.

Chiều 26-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, thanh niên ưu tú và toàn thể đoàn viên, thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, từ năm 2022 đến nay, năm nào cũng trực tiếp gặp gỡ thanh niên vào dịp 26-3. Mỗi lần gặp, Thủ tướng đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự truyền cảm hứng từ thế hệ trẻ.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ…”, Thủ tướng khẳng định thanh niên luôn giữ vai trò “rường cột của nước nhà”, là lực lượng xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên, trong đó có Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung ương Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn. Các giải thưởng như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng được đánh giá có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Năm 2026, nhiều gương mặt trẻ đạt thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, quốc phòng – an ninh, thể thao và văn hóa nghệ thuật. Trong đó có các học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế, các nhà khoa học trẻ với nhiều công trình giá trị, các doanh nhân trẻ tăng trưởng mạnh tại thị trường quốc tế, các chiến sĩ, vận động viên mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương tấm gương dũng cảm của bạn Mùa A Thi đã cứu sống nhiều người dân trong trận lũ tại Điện Biên; đồng thời chúc mừng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 – những người đại diện cho tinh thần cống hiến, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Trong bối cảnh đó, thanh niên cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, hành động sáng tạo, quán triệt các quan điểm phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế.

Thủ tướng dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, coi thanh niên là lực lượng định hình tương lai đất nước.

Để phát huy vai trò của thanh niên trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát động các phong trào thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên đóng góp trên mọi lĩnh vực, với trọng tâm là “06 tiên phong”.

Cụ thể, thanh niên cần tiên phong trong đổi mới tư duy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong trong phát triển văn hóa, tiếp thu tinh hoa nhân loại và quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, thanh niên phải đi đầu trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, lao động và cuộc sống.

Thủ tướng cũng hoan nghênh các kiến nghị của thanh niên, giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu. Đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục truyền thống như “Câu chuyện thời hoa lửa”, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhắc lại tấm gương của Anh hùng Lý Tự Trọng, Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên hôm nay cần tiếp tục nỗ lực, cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.