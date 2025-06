Thủ tướng chỉ định ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM mới 25/06/2025 08:04

Ngày 24-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thủ tướng chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mới, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025.

Thủ tướng ký quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê ở Long An, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 19-2-2025, ông Nguyễn Văn Được (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Long An) nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20-2, tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, với 83/84 (đạt 98,8%) đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Được có bề dày công tác tại tỉnh Long An. Cụ thể, từ tháng 5-2010 đến tháng 3-2013, ông là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An. Hơn hai năm sau đó, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2019, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Sau đó, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đến tháng 10-2020.

Tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối tháng 1-2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.