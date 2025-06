Đồng loạt công bố chủ tịch UBND 23 tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập 30/06/2025 09:05

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các quyết định chỉ định nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND các tỉnh, TP sau sáp nhập, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các quyết định này đã được công bố đồng loạt tại lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành.

Cụ thể:

1. Chỉ định ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Huy Ngọc quê tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, cử nhân sư phạm tiếng Anh. Ông từng làm trưởng Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ), phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từ tháng 12-2024.

Tỉnh Tuyên Quang mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (cũ), diện tích 13.800 km2, dân số 1,86 triệu người.

2. Chỉ định ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Huy Tuấn 51 tuổi, quê ở Văn Yên, tỉnh Yên Bái; trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tháng 11-2024, ông Tuấn kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh này như Chánh văn phòng UBND tỉnh, bí thư Huyện ủy Văn Yên, chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh Lào Cai mới diện tích 13.256 km2, dân số khoảng 1,78 triệu người, hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Yên Bái và Lào Cai (cũ).

3. Chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Hoàng Sơn 49 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên, trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông từng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Nguyên (cũ) và Bắc Kạn, diện tích 8.375 km2, dân số 1,8 triệu.

4. Chỉ định ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Duy Đông 46 tuổi, quê ở Thanh Hóa; tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ KH&ĐT và trải quan nhiều vị trí quan trọng. Tháng 7-2024, khi đang giữ cương vị Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, ông được điều động làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Phú Thọ mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Phú Thọ (cũ) và Hòa Bình, Vĩnh Phúc, diện tích 9.361 km2, dân số 4,02 triệu người.

5. Chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vương Quốc Tuấn 48 tuổi, quê Bắc Ninh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XV. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua các vị trí như chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tháng 7-2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (cũ), diện tích 4.718 km2, dân số là 3,6 triệu người.

6. Chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Thận 51 tuổi, quê ở Thái Bình, là cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tháng 12-2024, ông Thận từng là Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tỉnh Hưng Yên mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên (cũ), diện tích 2.514 km2, dân số 3,56 triệu người.

7. Chỉ định ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (mới).

Ông Lê Ngọc Châu 53 tuổi, quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ Luật. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương từ tháng 9-2024.

TP Hải Phòng trực thuộc Trung ương, được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, có diện tích 3.194,72 km2 và dân số hơn 4,66 triệu người.

8. Chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Quang Ngọc 52 tuổi, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, là tiến sĩ kinh tế. Trước đó, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ như Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Ninh Bình mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Ninh Bình (cũ) với Hà Nam, Nam Định, diện tích 3.942 km2, dân số 4,4 triệu.

9. Chỉ định ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Phong 51 tuổi, quê Quảng Bình, là thạc sĩ Kinh tế. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Quảng Bình như phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Ông giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Bình từ tháng 12-2024.

Tỉnh Quảng Trị mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Trị (cũ) và tỉnh Quảng Bình, diện tích 12.700 km2, dân số 1,86 triệu.

10. Chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoàng Giang 54 tuổi, quê TP Hải Phòng; tiến sĩ Kinh tế. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Vụ phó Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình; Thứ trưởng Bộ KH&CN. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 8-2024.

Tỉnh Quảng Ngãi mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ), diện tích 14.832 km2, dân số 2,1 triệu người.

12. Chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Anh Tuấn 52 tuổi, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông từng là Thứ trưởng Bộ TT&TT trước khi được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định và được bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Định tháng 9-2022.

Tỉnh Gia Lai mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), diện tích 21.576 km2, dân số 3,58 triệu.

13. Chỉ định ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Nam 54 tuổi, quê Quảng Ngãi; tiến sĩ lâm nghiệp. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Ninh Thuận như Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 11-2020, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh Khánh Hòa mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa (cũ), diện tích 8.555 km2, dân số 2,2 triệu.

14. Chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Văn Mười 56 tuổi, quê Quảng Nam; là Cử nhân An ninh, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Báo Chí tuyên truyền.

Trước đó, ông từng trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông từ tháng 6-2021.

Tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, trung tâm hành chính tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh rộng nhất nước với tổng diện tích hơn 24.233 km2, dân số hơn 3,8 triệu người.

15. Chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn 56 tuổi, từng làm Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), Thứ trưởng Tài chính. Tháng 11-2022, ông Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và tỉnh Phú Yên, rộng 18.096 km2, dân số là 3,34 triệu.

16. Chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được 57 tuổi, quê Long An; thạc sĩ Địa chất học, cử nhân Địa chất. Ông từng làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, Bí thư huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An. Từ tháng 2-2025, ông làm Chủ tịch UBND TP.HCM (cũ).

TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP.HCM (cũ) và tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích 6.777 km2, dân số hơn 14 triệu.

17. Chỉ định ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Tấn Đức 55 tuổi, quê Đồng Nai; là thạc sĩ Quản lý xây dựng, cử nhân Tài chính Kế toán, cử nhân Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân. Ông từng kinh qua các chức vụ như Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND huyện Long Thành; phó chủ tịch, quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 8-2024, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước, diện tích 12.737 km2, dân số 4,5 triệu.

18. Chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Út 56 tuổi, quê Long An; cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Đức Hòa. Từ tháng 10-2019, ông Út là Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An từ tháng 11-2020.

Tỉnh Tây Ninh mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh (cũ), diện tích 8.536 km2, dân số 3,25 triệu.

19. Chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Lâu 55 tuổi, quê Sóc Trăng; cử nhân chính trị học. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

TP Cần Thơ (mới) được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, diện tích 6.360 km2, dân số 4,2 triệu.

20. Chỉ định ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Quang Ngời 53 tuổi, quê Tiền Giang; là cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Tiến sĩ ngành Chính trị học. Ông từng làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Long; Bí thư huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Bến Tre, Trà Vinh, diện tích 6.296 km2, dân số 4,26 triệu.

21. Chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Trí Quang 48 tuổi, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trình độ thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông.

Ông từng là cán bộ tại Sở GTVT Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó Chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp từ tháng 3-2025.

Tỉnh Đồng Tháp mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang, diện tích 5.938 km2, dân số 4,37 triệu.

22. Chỉ định ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Thành Ngại 54 tuổi, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; thạc sĩ Luật kinh tế. Ông từng kinh qua chức vụ Phó Chủ tịch huyện Trần Văn Thời, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu, diện tích 7.942 km2, dân số 2,6 triệu.

23. Chỉ định ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Mừng 48 tuổi, thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ. Ông từng giữ các chức Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Bí thư huyện Vạn Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư TP Nha Trang. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang từ tháng 9-2024.

Tỉnh An Giang mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh An Giang (cũ) và Kiên Giang, diện tích là 9.888 km2, dân số 4,95 triệu.

Việc chỉ định này nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của chính quyền địa phương. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.