Thủ tướng đặt mốc thời gian để thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 29/09/2025 20:31

(PLO)- Để khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng như kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành lập, phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi trong tháng 10.

Ngày 29-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các thỏa thuận cấp cao cũng như các nội dung đạt được tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp.

Cùng với đó, làm ngay những việc có thể làm được và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc, kiên trì trao đổi để đạt mục tiêu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thành trong tháng 10.

Bộ GD&ĐT được giao triển khai ngay việc hợp tác đào tạo nhân lực. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hoạt động cấp cao tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án kết nối với Trung Quốc.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì, rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của Việt Nam và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất.

Đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án; khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ phương án cụ thể trong tháng 10.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), Thủ tướng yêu cầu hoàn thành lập, phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi trong tháng 10.

Tiếp đó, hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục khởi công trước ngày 6-11; hoàn thành chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát trước 5-12; hoàn thành giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn trong phạm vi khởi công trước 19-12.

Với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt, sử dụng vốn trong nước và vốn vay), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6-2026.

Liên quan hiệp định nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước, Thủ tướng chỉ đạo thống nhất về hồ sơ, phương án kỹ thuật trong tháng 9.

Về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng tiếp tục làm tốt công tác chủ trì, điều phối hợp tác với Trung Quốc, phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng lộ trình, tiến độ và nội dung cụ thể, báo cáo định kỳ hằng tháng.