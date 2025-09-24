Thủ tướng: Không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có 24/09/2025 21:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh, đặc biệt không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có.

Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS), cải cách hành chính (CCHC) và Đề án 06 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu chậm nhất trong quý 4

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ. Thể chế, cơ chế vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, vẫn còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

Việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm. Nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn. An toàn thông tin, an ninh mạng vẫn tồn tại nguy cơ; phong trào "Bình dân học vụ số" chưa được như mong muốn.

Thủ tướng chỉ rõ sáu nhiệm vụ tổng quát về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 mà các cấp, ngành, địa phương phải triển khai. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nêu rõ phương châm hành động 24 từ: "Tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ".

Về các mục tiêu từ nay tới cuối năm 2025 và chuẩn bị cho năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ sáu nhiệm vụ tổng quát mà các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung triển khai. Theo đó, tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành chậm nhất trong quý IV-2025.

Ngoài ra, hoàn thiện thể chế thông thoáng phục vụ nhân dân; trình Quốc hội tám luật tại kỳ họp sắp tới và kịp thời ban hành các nghị định hướng dẫn theo hiệu lực của luật. Hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại; các xã, phường, đặc khu đầu tư hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu bố trí đủ nhân lực cho CĐS; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số". Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người. Trong tháng 9, hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực.

Không tái diễn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngày 1-10 tới đây tổ chức ngày đổi mới sáng tạo toàn quốc, toàn dân, tạo phong trào, khí thế mới.

Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn các luật, nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XV liên quan đến KHCN, ĐMST và CĐS. Ông cũng yêu cầu EVN xây dựng phương án cung cấp điện đối với 117 thôn chưa có điện, hoàn thành trong tháng 11.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN khẩn trương phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2025.

Bộ NN&MT được giao hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai. Bộ Xây dựng hoàn thiện dữ liệu về nhà ở, bất động sản, triển khai sàn giao dịch bất động sản. Bộ GD&ĐT hoàn thành cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao trực tiếp chỉ đạo lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo. "Không để tái diễn tình trạng yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" - Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần được yêu cầu tổ chức triển khai hiệu quả, đúng đối tượng với lãi suất thấp gói tín dụng 500.000 tỉ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư vào KHCN, ĐMST, CĐS và hạ tầng chiến lược.