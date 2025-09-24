Thủ tướng: Tranh thủ từng ngày từng giờ đưa khoa học công nghệ vào mọi hoạt động 24/09/2025 18:00

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "thời gian là vàng ngọc", phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ vào mọi hoạt động

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang triển khai rất nhiều công việc để tăng tốc, bứt phá.

Trong đó, việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng nhấn mạnh các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Và "thời gian là vàng ngọc", chúng ta phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ vào mọi hoạt động. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đã làm được nhiều việc, đạt kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng cũng còn nhiều việc phải làm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian qua; đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập, vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung thảo luận như: Xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở; hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; Đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện Nghị quyết 57

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2025, có tổng số 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan.

Tính đến ngày 23-9, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành; 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20-7 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo) đến nay , các bộ, ngành, địa phương được giao 73 nhiệm vụ, đã hoàn thành 50 nhiệm vụ.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Về thực hiện Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương (về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị), năm 2025, có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Tính đến ngày 23-9, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành; 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20-7 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo) đến nay, các bộ, ngành, địa phương được giao 12 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ và còn 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Theo đánh giá chung, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tính từ ngày 20-7 đến 23-9, các bộ ngành, địa phương đã hoàn thành 60 nhiệm vụ, tập trung vào bốn trụ cột chính, tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ cho phát triển, tạo lập môi trường pháp lý kiến tạo, xây dựng hạ tầng, nền tảng dữ liệu vững chắc và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.