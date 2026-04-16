Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong 16/04/2026 14:14

(PLO)- Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế.

Ngày 16-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Ảnh: TTXVN

Cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong đã gửi thư và điện đàm chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ông nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, góp phần vào hòa bình và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp vào năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án này hiện diện tại Việt Nam. Singapore cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua các thỏa thuận mới.

Hai Thủ tướng nhất trí củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026 và hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng. Hai bên khẳng định ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Đáng chú ý, hai bên nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải các-bon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý triển khai dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN; phối hợp chặt chẽ khi Singapore là Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC. Thủ tướng cũng đề nghị Singapore ủng hộ việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lawrence Wong trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Singapore.