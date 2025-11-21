Thủ tướng: Tuyệt đối không để người dân bị cô lập, kêu cứu trên nóc nhà mà không được cứu 21/11/2025 08:37

(PLO)- Trong công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Thủ tướng đã có Công điện 225 ngày 20-11 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Người dân Quy Nhơn được đội cứu hộ dỡ mái nhà cứu ra ngoài.

Do mưa lũ lịch sử, tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người.

"Tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời" - Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Các Bộ Quốc phòng, Công an được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Các bộ ngành liên quan rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

Các địa phương rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm. Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời.

Bộ KH&CN, các Tập đoàn VNPT, Viettel, Mobifone khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên lạc tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cứu hộ.

Bộ Tài chính được giao xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương; nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỉ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỉ đồng, hoàn thành ngay trong ngày 20-11.

Thủ tướng kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

Ông phân công Phó Thủ tướng Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát tình hình, phản ánh và thông tin đầy đủ cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng chống thảm họa thiên tai cho các lực lượng chức năng và người dân.