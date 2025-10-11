Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 5 người tử vong 11/10/2025 15:26

(PLO)- Vụ cháy nhà dân ở phố Kim Hoa (Hà Nội) đã khiến 5 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Công điện nêu rõ, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10, xảy ra vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Hiện trường vụ cháy nhà dân ở phố Kim Hoa (Hà Nội) khiến 5 người tử vong. Ảnh: PHI HÙNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.