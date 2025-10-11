Cháy công ty ở phường Tân Hiệp, có người bị thương 11/10/2025 11:41

(PLO)- Tại phường Tân Hiệp xảy ra cháy công ty khiến 1 người bị thương, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy.

Ngày 11-10, vụ cháy xảy ra tại một công ty trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.HCM đã được khống chế. Hiện tại, lực lượng chữa cháy đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy này.

Đến sáng nay vụ cháy công ty ở phường Tân Hiệp đã được dập tắt. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy công ty xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Phát hiện có cháy, người dân gần đó đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Sau đó vụ cháy lan nhanh và bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường dập lửa.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh.

Lãnh đạo phường Tân Hiệp cho biết, vụ cháy khiến 1 người bị thương, thiệt hại tài sản đang được thống kê.