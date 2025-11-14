Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ nổ bồn chứa axit làm 2 công nhân tử vong ở Lâm Đồng 14/11/2025 16:03

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nổ bồn chứa axit làm hai công nhân tử vong vào ngày 9-11.

Ngày 14-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 216/CĐ-TTg của Thủ tướng về tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, (xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng).

Công điện nêu vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 9-11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm hai công nhân tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do nổ bồn chứa axit HCl của công ty.

Hiện trường vụ nổ bồn chứa axit làm hai công nhân tử vong.

Để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường kiểm tra toàn bộ các cơ sở có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả điều tra và khắc phục hậu quả, gửi Thủ tướng trước ngày 25-11.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy HC Bảo Lâm (chuyên sản xuất hóa chất tại thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1) đã khiến hai công nhân tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, trong sáng 9-11, cả hai công nhân trên tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axit của nhà máy HC Bảo Lâm. Khi phát hiện bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên các công nhân này đã tiến hành siết lại bulông.

Tuy nhiên, do các bulông đã bị rỉ sét nên hai công nhân đã lấy máy cắt làm việc. Máy cắt ma sát với các bulông đã tạo thành tia lửa điện và tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ, hất cả hai công nhân văng ra xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng nhưng cả hai đã tử vong sau đó.