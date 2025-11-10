Thượng viện Mỹ sắp đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ 10/11/2025 05:41

(PLO)- Thượng viện Mỹ gần đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ khi một số đảng viên Dân chủ sẵn sàng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày.

Theo tờ The Hill, ít nhất 10 thượng nghị sĩ Dân chủ ra tín hiệu sẵn sàng bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ sớm nhất vào tối 9-11 (giờ Mỹ) nếu họ đạt được một số nhượng bộ quan trọng cuối cùng từ đảng Cộng hòa.

Đây được xem một dấu hiệu tích cực khi một nhóm các nghị sĩ Dân chủ ôn hòa, thậm chí cả một số người theo khuynh hướng tự do, đã sẵn sàng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ trung dung và các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận vào tuần trước để mở cửa lại chính phủ, nhưng tiến trình này bị trì hoãn do sự phản đối mạnh mẽ từ phe cấp tiến trong Thượng viện.

Điện Capitol. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thỏa thuận mở cửa chính phủ sẽ bao gồm một biện pháp tạm thời mới nhằm kéo dài nguồn tài trợ của chính phủ cho đến tháng 1-2026 và gắn liền với một gói lớn hơn để tài trợ đầy đủ cho một số cơ quan liên bang quan trọng.

Theo bản tóm tắt do Thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray - Phó Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách, phần ngân sách dành cho nhánh lập pháp bao gồm 203,5 triệu USD kinh phí mới để tăng cường các biện pháp an ninh và bảo vệ các thành viên quốc hội, cùng với 852 triệu USD dành cho cảnh sát Điện Capitol.

Thỏa thuận này sẽ không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA) sắp hết hạn - một yêu cầu quan trọng của đảng Dân chủ. Thay vào đó, ACA sẽ được lưỡng đảng thảo luận sau này.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng đảng Dân chủ nhận thấy lập trường cứng rắn mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia hạn trợ cấp theo ACA ngăn cản cơ hội thực sự đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề này. Vì vậy một số đảng viên Dân chủ sẵn sàng chấp nhận một cuộc bỏ phiếu độc lập để chấm dứt cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ ngày càng trầm trọng.

Theo nguồn tin, vẫn còn một số điểm mấu chốt cần được giải quyết trước khi chính phủ có thể mở cửa trở lại. Trong số đó, vấn đề quan trọng nhất là yêu cầu của đảng Dân chủ về việc khôi phục chức vụ cho những công chức liên bang bị chính quyền Tổng thống Trump sa thải.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào việc bỏ phiếu sẽ diễn ra do các cuộc đàm phán cuối cùng đang diễn ra ở hậu trường. Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện John Thune đã ám chỉ rằng cuộc bỏ phiếu ban đầu có thể diễn ra sớm nhất là vào tối 9-11.

Trước tiên, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua biện pháp tạm thời do Hạ viện thông qua, nghĩa là cần có 8 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ để dự luật được thông qua. Sau đó, Thượng viện sẽ bỏ phiếu dự luật sửa đổi với gói tài trợ lớn hơn đã được hai đảng đàm phán.

Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sửa đổi sẽ phải quay trở lại Hạ viện để thông qua lần cuối trước khi chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký nhằm mở cửa lại chính phủ. Quá trình này có thể mất thêm vài ngày nữa.