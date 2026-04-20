Thuyền trưởng bẻ lái cứu thuyền viên bị tấn công bằng dao trên biển 20/04/2026 17:30

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn trên tàu đánh cá, một thuyền viên đã dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng cho một đồng nghiệp.

Ngày 20-4, Công an đặc khu Phú Quý cho biết vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với một thuyền viên.

Công an công bố lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 40 ngày 13-4, tàu cá hành nghề giã cào đang hoạt động cách đặc khu Phú Quý khoảng 10 hải lý. Tại đây, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Văn Chờ (34 tuổi) và Trần Văn Trường (37 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang, xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, Nguyễn Văn Chờ dùng dao Thái Lan có sẵn trên tàu tấn công vào vùng ngực của Trường gây thương tích.

Tàu cá nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thuyền viên đã can ngăn và sơ cứu cho anh Trường. Phát hiện nạn nhân mất máu nhiều, thuyền trưởng lập tức bẻ lái đưa tàu quay đầu vào đảo Phú Quý cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc cho Công an đặc khu Phú Quý.

Công an đưa Nguyễn Văn Chờ lên tàu thực nghiệm hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an đặc khu Phú Quý phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp cận tàu cá, khống chế Nguyễn Văn Chờ. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Chờ thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND và Công an đặc khu Phú Quý thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Chờ. Bị can đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường để củng cố chứng cứ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.